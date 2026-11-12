Emergenza scolastica

Scuole, 1.571 sedi chiuse in dieci anni: il CNDDU lancia l'allarme, in Sicilia 172 chiusure

I dati dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children evidenziano una forte contrazione della rete scolastica, soprattutto nel Mezzogiorno. Circa tremila Comuni rischiano di perdere l'unica scuola primaria. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede verifiche preventive e lo stop alle chiusure senza valutazioni territoriali.

Generata con IA

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sui dati diffusi da Save the Children nella XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio, pubblicata il 12 novembre 2026, che documentano la chiusura di 1.571 sedi scolastiche nell’ultimo decennio e segnalano il rischio che circa tremila Comuni perdano l’unica scuola primaria. Si tratta di un quadro che impone una riflessione sulle politiche di organizzazione della rete scolastica e, soprattutto, sulla progressiva affermazione di criteri gestionali che rischiano di considerare la presenza della scuola nei territori una variabile dipendente esclusivamente dall’andamento demografico.

La distribuzione geografica delle chiusure rivela una situazione particolarmente critica nel Mezzogiorno. La Campania registra 277 sedi scolastiche chiuse, il dato assoluto più elevato a livello nazionale, seguita dalla Calabria con 263, dalla Puglia con 174 e dalla Sicilia con 172. In queste quattro regioni si concentrano complessivamente 886 chiusure, oltre la metà del totale italiano. Particolarmente significative risultano anche le incidenze percentuali registrate in Calabria, dove la riduzione delle sedi raggiunge il 10,7%, e in Molise, con il 10,2%. Il confronto con l'Emilia-Romagna e il Piemonte, che nello stesso periodo hanno registrato otto chiusure ciascuna, evidenzia quanto la contrazione della rete scolastica assuma dimensioni territorialmente diseguali.

Anche i dati provinciali confermano la necessità di una valutazione più attenta. A Caserta il 66,7% delle scuole dell'infanzia presenta sezioni con un numero ridotto di bambini, potenzialmente esposte a future chiusure, mentre a Cosenza la percentuale raggiunge il 60,1%, a Reggio Calabria il 56,5% e a Foggia il 53,8%, rispetto a una media nazionale del 35,7%. Si tratta di indicatori di vulnerabilità, non di chiusure già deliberate, ma la loro concentrazione in determinati territori impone di interrogarsi sulla sostenibilità futura della rete educativa. A ciò si aggiunge la difficoltà di accesso all'istruzione secondaria: nella provincia di Lecce il 55,1% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni risiede in Comuni privi di scuole superiori, mentre nel Piacentino la quota raggiunge il 48,2% e nel Reggiano il 47,7%. Il problema, dunque, non riguarda esclusivamente il numero delle sedi, ma anche la distanza crescente tra i luoghi di residenza e le opportunità formative.

Il CNDDU ritiene che la denatalità non possa diventare una giustificazione automatica per ridimensionare il sistema scolastico. La diminuzione degli iscritti è un dato reale, ma non determina da sola quali strutture debbano essere mantenute, quali servizi potenziati e quali comunità possano essere private di una sede educativa. Queste sono decisioni politiche, che richiedono valutazioni ben più articolate del semplice rapporto tra numero di alunni e costi di funzionamento. Presentare le chiusure come conseguenze tecnicamente inevitabili significa sottrarre al confronto pubblico scelte che incidono profondamente sull'organizzazione sociale ed economica dei territori.

La questione assume particolare gravità nei piccoli Comuni, dove la soppressione dell'unica scuola primaria può compromettere la permanenza delle famiglie giovani, aggravando una fragilità demografica già evidente. È una contraddizione che merita di essere denunciata: mentre si invoca la necessità di contrastare lo spopolamento, si rischia di eliminare uno dei servizi che rendono concretamente possibile abitare quei territori. Le conseguenze non si esauriscono nella maggiore distanza da percorrere per raggiungere un'altra scuola, ma investono l'organizzazione lavorativa dei genitori, l'accessibilità quotidiana dell'istruzione e la capacità dei Comuni di conservare una prospettiva di sviluppo.

Anche il crescente ricorso alle pluriclassi richiede un'analisi meno superficiale. Il Piemonte, con 468 pluriclassi nella scuola primaria e un incremento di 111 unità, rappresenta un caso particolarmente significativo, mentre in Basilicata e Molise queste realtà raggiungono il 5,9% delle classi. Non è la presenza di alunni di età differenti a determinare necessariamente una criticità didattica, ma l'eventuale assenza di condizioni professionali e organizzative adeguate. Considerare le pluriclassi una soluzione strutturale a basso costo, senza investire nella preparazione dei docenti, nella continuità degli organici e nella progettazione educativa, significherebbe trasferire sulle scuole le conseguenze di una programmazione insufficiente.

Il CNDDU richiama inoltre l'attenzione su un aspetto spesso trascurato: il risparmio derivante dalla chiusura di una sede scolastica non coincide necessariamente con un risparmio complessivo per la collettività. Trasporti aggiuntivi, tempi di percorrenza, necessità di assistenza e maggiori difficoltà per le famiglie costituiscono costi che possono essere semplicemente spostati dall'amministrazione scolastica ad altri soggetti. Una valutazione economica che non consideri tali effetti rischia di produrre risultati formalmente efficienti, ma sostanzialmente penalizzanti.

Per queste ragioni, il CNDDU propone l'introduzione di una procedura nazionale di valutazione territoriale preventiva per ogni ipotesi di chiusura dell'unica scuola primaria comunale. Tale procedura dovrebbe prevedere la pubblicazione di un bilancio dei costi complessivi, una verifica delle effettive condizioni di accessibilità delle sedi alternative e un'analisi dell'impatto demografico e sociale, accompagnate da un confronto documentato con amministrazioni locali e comunità scolastiche. Nelle aree interne e montane occorrono inoltre parametri specifici, capaci di riconoscere che il numero degli iscritti non rappresenta, da solo, una misura attendibile della necessità di mantenere una scuola.

Il calo della popolazione scolastica dovrebbe indurre anche a una diversa politica di impiego delle risorse. Dove le condizioni lo consentono, la riduzione degli alunni può permettere di migliorare la continuità didattica, rafforzare il tempo scuola e destinare spazi e personale ad attività educative oggi insufficienti. Se invece ogni contrazione demografica viene immediatamente tradotta in una riduzione della rete scolastica, si finisce per trasformare un cambiamento della popolazione in un arretramento permanente dell'offerta formativa.

Il CNDDU chiede pertanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle Regioni di avviare una ricognizione pubblica dei Comuni esposti alla perdita dell'ultima scuola primaria e di sospendere, per tali realtà, le decisioni di chiusura fino al completamento di valutazioni territoriali verificabili. Non si tratta di difendere indiscriminatamente ogni sede esistente, ma di impedire che provvedimenti difficilmente reversibili vengano adottati senza una dimostrazione concreta della loro sostenibilità educativa, sociale ed economica.

La questione, in definitiva, riguarda il modello di amministrazione pubblica che si intende perseguire. Se la programmazione scolastica continuerà ad adeguarsi passivamente allo spopolamento, finirà per contribuire ad accelerarlo. Il CNDDU ritiene invece necessario invertire questo rapporto: nelle comunità demograficamente più fragili, la permanenza della scuola deve diventare un elemento della strategia di tenuta territoriale, non la prima voce sulla quale intervenire per contenere la spesa. Per questo chiediamo che nessuna chiusura dell'ultima scuola primaria di un Comune venga autorizzata senza un'istruttoria pubblica che ne dimostri la necessità e valuti le alternative disponibili. La responsabilità delle istituzioni non si misura soltanto dalla capacità di amministrare ciò che resta, ma anche dalle decisioni con cui impediscono che intere comunità perdano le condizioni per avere un futuro.