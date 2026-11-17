Alta formazione

Palermo, nuovo Master in difesa e sicurezza internazionale: l'Autorità portuale protagonista con Annalisa Tardino e 14 borse di studio

Presentato all'Università di Palermo il Master di II livello in Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza. L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale curerà un modulo su porti europei, geopolitica, infrastrutture critiche e cybersicurezza.

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L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale sarà tra i protagonisti del nuovo Master di II livello in Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza dell'Università di Palermo, con un modulo specialistico dedicato al ruolo strategico dei porti europei.

La prima edizione del percorso di alta formazione è stata presentata il 17 novembre 2026, nell'Aula Magna P. Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS), alla presenza della presidente dell'Autorità portuale Annalisa Tardino.

L'incontro si è aperto con i saluti del direttore del DEMS Costantino Visconti e del coordinatore del Master Giorgio Scichilone. Al confronto su infrastrutture, connettività e sicurezza internazionale hanno partecipato anche Pasquale Cammisa, direttore del Trasporto Regionale Sicilia di Trenitalia, l'ambasciatore Francesco Talò, già rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO, collegato da remoto, e Luciano Basile, presidente di Sicindustria Palermo.

Il ruolo strategico dei porti nella sicurezza europea

L'Autorità portuale contribuirà direttamente alla didattica attraverso il modulo «I porti nella strategia europea: governance, infrastrutture, sicurezza e nuove funzioni pubbliche».

Il programma approfondirà la protezione delle infrastrutture critiche, la resilienza delle reti logistiche, la cybersicurezza, la transizione energetica e l'integrazione tra sistemi digitali e attività portuali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla funzione dual use dei porti, chiamati a garantire i traffici commerciali e, contemporaneamente, a rispondere alle esigenze di mobilità militare, protezione civile e sicurezza nazionale.

La posizione geografica della Sicilia offrirà inoltre uno spunto per analizzare la centralità del Mediterraneo nelle strategie europee e nei rapporti con il Nord Africa.

Tardino: ''La formazione deve confrontarsi con le trasformazioni in corso''

«Abbiamo scelto di contribuire a questo Master perché riteniamo che la formazione debba confrontarsi con la realtà delle trasformazioni in corso e con le responsabilità che queste assegnano alle istituzioni», ha dichiarato Annalisa Tardino.

La presidente ha richiamato le conseguenze della guerra in Ucraina, delle tensioni nel Mediterraneo e delle crisi lungo le principali rotte marittime sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla stabilità degli approvvigionamenti.

«Il nostro contributo intende portare nelle aule universitarie l'esperienza concreta di un'istituzione che opera quotidianamente su questi fronti», ha spiegato Tardino, sottolineando l'importanza di preparare nuove figure professionali capaci di affrontare scenari complessi.

Anche Giorgio Scichilone ha evidenziato la necessità di una formazione multidisciplinare, alla luce delle trasformazioni prodotte dalle tecnologie avanzate.

«L'obiettivo è formare professionisti in grado di interpretare le trasformazioni in atto, decifrarne le implicazioni e governare la complessità dei processi sociali e istituzionali», ha affermato il coordinatore.

Quattordici borse di studio grazie ai partner

Il Master nasce dalla collaborazione tra università, istituzioni e sistema produttivo. Oltre all'Autorità portuale, partecipano all'iniziativa ASP Palermo, ASP Trapani, Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, SELCOM, ELMI, Pidiemme Consulting, Sicurtransport, Nolan Norton Italia e Like Digital.

Il contributo dei partner ha consentito di finanziare 14 borse di studio, favorendo l'accesso al percorso di specializzazione e il collegamento tra formazione universitaria, competenze professionali e mondo del lavoro.