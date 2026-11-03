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Patrimonio normanno

Cefalù, i segreti dell'arredo liturgico della Cattedrale: il 7 novembre incontro tra storia, arte e nuove scoperte

abato 7 novembre, alle ore 19, il Duomo di Cefalù ospita una tavola rotonda dedicata all'arredo liturgico della basilica normanna. Storici dell'arte ed esperti approfondiranno documenti, analisi stilistiche e nuove ipotesi di studio.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:52
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Cultura
Diocesi di Cefalù

Un nuovo appuntamento per approfondire la storia e il patrimonio artistico della Cattedrale di Cefalù, uno dei monumenti più rappresentativi dell'architettura normanna in Sicilia.

Sabato 7 novembre 2026, alle ore 19, all'interno del Duomo di Cefalù, si terrà la tavola rotonda “L'arredo liturgico della Cattedrale di Cefalù. Documenti, analisi stilistica, ipotesi”, promossa dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cefalù e dall'Archeoclub d'Italia – Sede di Cefalù.

L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri culturali “La Cattedrale di Cefalù nel tempo. Itinerari di conoscenza”, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della basilica normanna.

Documenti e studi sull'arredo liturgico

Al centro dell'incontro saranno gli elementi dell'arredo liturgico della Cattedrale, analizzati attraverso documenti storici, approfondimenti artistici e ipotesi interpretative.

La tavola rotonda offrirà un'occasione di confronto tra studiosi ed esperti, con l'obiettivo di contribuire a una conoscenza più approfondita del patrimonio custodito all'interno del Duomo.

A moderare l'incontro sarà Stefania Randazzo, presidente dell'Archeoclub d'Italia – Sede di Cefalù.

Interverranno Valerio Di Vico, responsabile dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù; Giuseppe Fazio e Adriano Napoli, storici dell'arte; don Pietro Piraino, direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Cefalù; e Salvatore Varzi, dell'Archivio Fotografico e Fototeca Varzi & Brunetti.

Le conclusioni saranno affidate a monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù.

Un percorso per conoscere e custodire la Cattedrale

Il ciclo “La Cattedrale di Cefalù nel tempo. Itinerari di conoscenza” nasce dall'esperienza del convegno dedicato all'“Eredità Universale di Ruggero II”, che nel febbraio 2027 raggiungerà la sua ottava edizione.

L'obiettivo è proseguire il percorso di studio e confronto sulla basilica normanna, considerandola non soltanto un monumento di straordinario valore artistico, ma anche un patrimonio storico e culturale da approfondire, tutelare e tramandare.

L'appuntamento del 7 novembre alle ore 19, ospitato nella stessa Cattedrale, rappresenta una nuova occasione per conoscere aspetti della sua storia attraverso il contributo di studiosi e specialisti.

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Fonte: Diocesi di Cefalù
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