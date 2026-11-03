mercoledì04 novembre 2026, 14:54
Patrimonio archeologico

Palermo, il Museo Salinas riapre completamente dopo il restauro: nuovi reperti, mosaici e ingresso gratuito il 6 novembre

Giovedì 5 novembre, alle 17, l'inaugurazione del primo e secondo piano alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. Nuovo allestimento per le collezioni storiche e reperti mai esposti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:26
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Cultura
Parrinello

Si conclude un lungo percorso di restauro e riallestimento per il Museo archeologico regionale “Antonino Salinas” di Palermo. Dopo anni di interventi, il museo si prepara a presentare al pubblico il primo e il secondo piano completamente rinnovati, con un nuovo ordinamento delle collezioni storiche e l'esposizione di reperti archeologici finora mai mostrati.

L'inaugurazione è prevista per giovedì 5 novembre 2026, alle ore 17, con una cerimonia riservata alla stampa e alle autorità, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e del direttore del museo Giuseppe Parello.

La presentazione degli interventi sarà coordinata dalla giornalista Elvira Terranova.

Per celebrare la riapertura, venerdì 6 novembre l'ingresso al Museo Salinas sarà gratuito per l'intera giornata, con prenotazione obbligatoria.

Museo Salinas, un restauro iniziato nel 2009

Fondato nel 1814, il Salinas è la più antica istituzione museale della Sicilia. Dal 1866 le sue collezioni sono ospitate nel complesso monumentale dell'ex convento seicentesco dei Padri Filippini, in piazza Olivella, nel centro storico di Palermo.

Il progetto di restauro, ripristino funzionale e riallestimento museografico dei tre piani è stato avviato nel 2009.

Una prima fase si è conclusa nel 2016, con la riapertura del piano terra, seguita nel 2017 dall'apertura dello spazio multifunzionale Agorà.

Nel 2022 è iniziato il riallestimento del primo e del secondo piano, già interessati dai lavori di ristrutturazione. Gli interventi sono stati completati nel 2026, consentendo di restituire alla fruizione l'intero percorso museale.

Le collezioni storiche e la grande Sala dei Mosaici

Il nuovo allestimento valorizza il patrimonio archeologico del museo attraverso un percorso distribuito su due livelli.

Al primo piano saranno esposte le collezioni storiche, tra cui le donazioni borboniche, i reperti di arte etrusca della raccolta Casuccini, i gioielli e il medagliere, con monete che attraversano un ampio arco cronologico, dall'epoca fenicia fino a quella di Garibaldi.

Il secondo piano ospiterà invece la grande Sala dei Mosaici e un percorso dedicato alle campagne di scavo condotte nel Novecento a Palermo e nella Sicilia occidentale.

Tra le novità figurano reperti inediti e mai esposti, che permetteranno ai visitatori di conoscere ulteriori aspetti della ricerca archeologica e della storia del territorio.

Durante la cerimonia inaugurale sarà inoltre annunciata un'importante novità scientifica destinata a collegare il Museo Salinas di Palermo a Pompei.

Ingresso gratuito il 6 novembre: prenotazione obbligatoria

In occasione della riapertura, venerdì 6 novembre 2026 il Museo Salinas sarà visitabile gratuitamente per tutta la giornata.

La direzione comunica che, da questo momento, tutte le visite dovranno essere prenotate, comprese quelle previste nella giornata a ingresso libero.

Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso il sito di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi del museo.

Il completamento degli interventi restituisce così alla città un percorso espositivo rinnovato, che riunisce le collezioni storiche e i risultati delle ricerche archeologiche condotte in Sicilia occidentale.

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