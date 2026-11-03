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Arte contemporanea

Palermo, le donne del mito si illuminano a Palazzo Bonocore: la mostra ''Di Luce e di Memoria'' di Domenico Pellegrino

Dal 4 novembre al 17 dicembre Palazzo Bonocore ospita la mostra di Domenico Pellegrino dedicata alle figure femminili tra storia, mito e tradizione. L'esposizione inaugura la terza edizione di Bonocore Open Art. Ingresso gratuito.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 10:57
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Cultura
CoopCulture

Un viaggio tra luce, memoria e figure femminili, attraverso le storie di donne realmente esistite, protagoniste della mitologia e simboli della tradizione siciliana. È il percorso artistico proposto da Domenico Pellegrino nella mostra “Di Luce e di Memoria”, in programma dal 4 novembre al 17 dicembre 2026 a Palazzo Bonocore, in piazza Pretoria a Palermo.

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 4 novembre alle ore 18, con ingresso libero.

L'esposizione apre simbolicamente la terza edizione di Bonocore Open Art, il progetto nato per offrire visibilità agli artisti siciliani. Pellegrino sarà il padrino virtuale dei giovani artisti che successivamente esporranno nelle sale del palazzo settecentesco.

Le donne protagoniste tra storia, mito e tradizione

Al centro della mostra ci sono figure femminili che attraversano epoche e immaginari differenti, reinterpretate attraverso il linguaggio luminoso di Domenico Pellegrino.

Tra le protagoniste compare Jeanne Baret, botanica ed esploratrice francese, prima donna conosciuta ad aver compiuto la circumnavigazione del globo, evocata attraverso la bouganville.

La corona luminosa di Costanza d'Altavilla richiama invece la storia siciliana, mentre le Esperidi rappresentano le custodi segrete della mitologia.

Spazio anche a Penelope, simbolo dell'attesa e dell'amore, e a Santa Rosalia, patrona di Palermo, raffigurata attraverso il richiamo alle rose.

Accanto a queste presenze, rose, limoni e piccoli fiori color porpora contribuiscono a costruire un immaginario legato alla Sicilia.

Un percorso immersivo tra arte, parole e musica

Le opere dialogano con le sale affrescate di Palazzo Bonocore, trasformando gli ambienti in un percorso nel quale la luce rende visibili storie e simboli, mentre la memoria restituisce al presente figure del passato.

La visita può diventare anche un'esperienza personale grazie ai QR code, attraverso i quali sarà possibile ascoltare una selezione di letture tratte dallo spettacolo “Luce Rosalia” e la musica “Le onde del mare” di Alberto Santamaria, su testi di Eleonora Lombardo.

La mostra è organizzata da CoopCulture con I'm the Island Srl, con il coordinamento di Daniela Di Giovanni.

Date, orari e ingresso gratuito

“Di Luce e di Memoria” sarà visitabile a Palazzo Bonocore, piazza Pretoria 2, Palermo, dal 4 novembre al 17 dicembre 2026.

Il vernissage si terrà mercoledì 4 novembre alle ore 18.

L'esposizione sarà aperta dalle 9.30 alle 20.30, dal lunedì alla domenica, con chiusura settimanale il mercoledì.

L'ingresso è gratuito.

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Fonte: CoopCulture
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