Incontro letterario

Palermo, ''La trappola di Cleopatra'' di Giuseppina Tesauro: anteprima nazionale alla libreria Modusvivendi il 19 novembre

Una fiaba sull'amicizia, sull'ascolto e sulla capacità di superare i pregiudizi. Il libro, edito da Rupe Mutevole e illustrato da Micol Riva, sarà presentato giovedì alla libreria Modusvivendi.

Una gatta abituata alle comodità della propria casa e un topolino apparentemente destinato a essere suo nemico. Due mondi lontani che, attraverso l'ascolto e la comprensione, scoprono il valore dell'amicizia. È questa la storia raccontata da Giuseppina Tesauro nel libro «La trappola di Cleopatra», edito da Rupe Mutevole, che sarà presentato in anteprima nazionale giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18, alla libreria Modusvivendi di Palermo, in via Quintino Sella 79.

A dialogare con l'autrice saranno Maria Patrizia Allotta e Ketty Tamburello. La voce narrante sarà quella di Caterina Vitale, mentre l'incontro sarà moderato da Gilda Sciortino. Le illustrazioni del volume sono firmate da Micol Riva.

Cleopatra e Aristotele, una storia oltre i pregiudizi

Protagonisti della fiaba sono Cleopatra, una gatta domestica, e Aristotele, un topolino che prima del loro incontro non aveva neppure un nome.

Per difendere la propria vita tranquilla davanti al camino, Cleopatra dovrà mettere alla prova la sua astuzia. Ma sarà proprio la capacità di ascoltare a trasformare il confronto tra i due animali in un'amicizia inattesa.

La storia affronta temi come solitudine, esclusione, empatia, perdono e superamento delle apparenze, rivolgendosi tanto ai bambini quanto agli adulti.

«Vedi Aristotele, tutti, prima o poi, conosciamo la tristezza. Uomini, animali... perfino chi sembra vivere la vita più felice porta dentro di sé qualche ferita che gli altri non vedono», si legge nel racconto.

Giuseppina Tesauro: ''Dobbiamo imparare a capire chi abbiamo davanti''

A spiegare il significato della fiaba è la stessa Giuseppina Tesauro.

«Ho scritto “La trappola di Cleopatra” perché mi sta a cuore il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Mi colpisce quanto siamo rapidi nel giudicare e quanto poco tempo dedichiamo a capire chi abbiamo davanti», racconta l'autrice.

«Spesso lasciamo che siano i pregiudizi a decidere per noi chi merita attenzione, fiducia, persino una possibilità di amicizia».

La scelta della fiaba nasce dalla volontà di raggiungere lettori di età diverse.

«Ho scelto di raccontarlo attraverso una fiaba perché desideravo parlare a grandi e piccoli: la capacità di ascoltare ci riguarda a ogni età, e noi adulti abbiamo ancora molto da imparare», aggiunge Tesauro.

Il valore dell'ascolto nella prefazione

Nella prefazione, Ketty Tamburello interpreta Cleopatra come simbolo di saggezza ed empatia, capace di riconoscere la sofferenza altrui, mentre Aristotele rappresenta la solitudine e il bisogno di essere compresi.

Il racconto richiama la tradizione delle favole di Fedro ed Esopo, nelle quali gli animali diventano protagonisti di storie che trasmettono insegnamenti sul comportamento umano.

Anche l'editrice Maria Cristina Del Torchi sottolinea il valore educativo del volume, che offre ai più piccoli l'occasione di affrontare argomenti come la rabbia, l'esclusione e il perdono, invitando gli adulti a condividere domande e riflessioni.

Chi è Giuseppina Tesauro

Giuseppina Tesauro è giornalista pubblicista, scrittrice ed esperta in politiche culturali e per la legalità. Laureata in Scienze dell'Educazione all'Università di Palermo, è attualmente direttrice responsabile del giornale culturale «L'Epoca Culturale».

Dal 2013 collabora con il Centro Studi Pio La Torre, dove fa parte del Comitato scientifico e si occupa di progetti antiviolenza e percorsi educativi antimafia nelle scuole.

Ha curato iniziative culturali e progetti educativi ed è autrice e coautrice di pubblicazioni dedicate alla storia, alla società e alla memoria collettiva, tra cui «Super eroi come io e te» e «Violate la nostra voce per le donne».

Il suo impegno comprende anche attività di volontariato culturale e sociale, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza, ai bambini con disabilità e agli anziani.

Con «La trappola di Cleopatra», l'autrice affida a due animali molto diversi un messaggio rivolto a tutte le età: imparare a guardare oltre le apparenze può aprire la strada a relazioni fondate sulla fiducia e sul rispetto.