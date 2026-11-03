mercoledì04 novembre 2026, 14:57
Innovazione sanitaria

Policlinico di Palermo, nuove cure mini-invasive per prolasso rettale e incontinenza fecale

Al Policlinico Paolo Giaccone si amplia l'offerta specialistica con la rettopessi ventrale laparoscopica e la neuromodulazione sacrale. Nuove possibilità terapeutiche per migliorare la qualità della vita dei pazienti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:31
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Salute
Policlinico Paolo Giaccone

Nuove opportunità di cura per i pazienti affetti da patologie del colon, del retto e dell'ano. Il Policlinico universitario “Paolo Giaccone” di Palermo amplia la propria offerta assistenziale introducendo prestazioni mini-invasive per il trattamento del prolasso rettale e dell'incontinenza fecale.

Le procedure sono disponibili presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d'Urgenza, diretta dal professor Gianfranco Cocorullo, e si inseriscono in un'attività specialistica che da quasi trent'anni si occupa della diagnosi e della cura delle patologie colo-proctologiche.

Prolasso rettale, attiva la rettopessi laparoscopica

Tra le prestazioni introdotte figura la rettopessi ventrale laparoscopica, una tecnica chirurgica mini-invasiva utilizzata per correggere il prolasso rettale.

Rispetto alla chirurgia tradizionale, questo approccio può contribuire a ridurre il dolore postoperatorio e i tempi di degenza, favorendo un recupero più rapido.

Il programma è coordinato dal professor Gianfranco Cocorullo, affiancato dal dottor Giuseppe Carollo.

Incontinenza fecale, il trattamento con neuromodulazione sacrale

Un'altra novità riguarda il servizio dedicato all'impianto e alla gestione dei neuromodulatori sacrali, affidato al dottor Carollo.

La tecnica permette di modulare l'attività dei nervi coinvolti nel controllo della continenza, con l'obiettivo di ridurre gli episodi di incontinenza fecale e le conseguenti limitazioni nella vita quotidiana.

Il percorso prevede una valutazione specialistica multidisciplinare, seguita da una fase di prova per verificare la risposta del paziente alla stimolazione. In caso di risultato favorevole, si procede all'impianto definitivo del dispositivo, con controlli successivi e una gestione personalizzata.

«Queste prestazioni ci consentono di ampliare le possibilità terapeutiche per pazienti con disturbi che hanno importanti ripercussioni sulla vita personale e sociale», dichiarano Cocorullo e Carollo, sottolineando l'importanza di individuare il trattamento più appropriato per ogni paziente.

Furnari: «Nuove opportunità di cura per i cittadini»

Il potenziamento dei servizi si aggiunge alle attività già svolte dal reparto per il trattamento di neoplasie, malattie infiammatorie croniche intestinali, stipsi, defecazione ostruita e altre patologie proctologiche.

La direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, evidenzia il valore dell'ampliamento dell'assistenza specialistica.

«L'attivazione di nuovi servizi e prestazioni rappresenta un impegno concreto per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Il potenziamento dell'assistenza colo-proctologica mette a disposizione dei pazienti ulteriori opportunità di cura, grazie alle competenze dei nostri professionisti e all'introduzione di tecniche mini-invasive».

L'obiettivo dell'azienda ospedaliera è rafforzare i percorsi specialistici, garantendo continuità assistenziale e trattamenti personalizzati per i pazienti.

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Fonte: Policlinico Paolo Giaccone
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