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Comicità surreale

Maccio Capatonda arriva in Sicilia con ''Spettacolo Teatrale'': il 6 gennaio a Palermo e il 7 a Catania

Il comico porta sul palco una commedia tra realtà e finzione, equivoci e situazioni paradossali. Due appuntamenti alle 21 al Teatro Golden di Palermo e al Teatro Metropolitan di Catania.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/11/2026 - 09:30
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Spettacolo

Maccio Capatonda arriva in Sicilia con “Spettacolo Teatrale”, la commedia surreale che segna il suo incontro con il palcoscenico. La tournée farà tappa mercoledì 6 gennaio 2027 al Teatro Golden di Palermo e giovedì 7 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania, in entrambi i casi alle ore 21.

Le due date sono organizzate da Menti Associate, con la collaborazione di Meridiani e Paralleli e Ramires Entertainment. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Una commedia tra realtà, finzione e comicità surreale

Al centro dello spettacolo c'è un direttore teatrale sull'orlo del fallimento, alle prese con una compagnia di attori disperati e il rischio concreto che il teatro venga demolito. L'unica soluzione sembra essere quella di convincere Maccio Capatonda a debuttare sul palcoscenico per salvare la situazione.

Da questa premessa prende vita una commedia ricca di equivoci, situazioni assurde, pubblicità impossibili e momenti di poesia, nella quale il confine tra realtà e finzione diventa sempre più sottile.

Maccio si confronta anche con il proprio alter ego in video, dando vita a un continuo gioco tra cinema, televisione e teatro. Lo spettacolo diventa così una riflessione ironica sul mestiere dell'attore e sul rapporto tra artista e pubblico.

La regia e il cast

Scritto da Marcello Macchia, Paola Pessot, Alessandro Mannucci e Daniele Russo, lo spettacolo è diretto da Daniele Russo e Maccio Capatonda.

Accanto al protagonista recitano Angela De Matteo, Alessandra Schiavoni, Peppe Miale, Marika De Chiara, Sergio Del Prete, Davide Mazzella e Manuel Severino.

Nelle note di regia, Daniele Russo racconta di aver immaginato da tempo l'incontro tra la comicità di Maccio e il teatro, riconoscendo nel suo linguaggio surreale una tradizione che richiama il nonsense e il teatro dell'assurdo.

La produzione è firmata da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Show Bees e Micidial.

Le date siciliane

  • 6 gennaio 2027: Teatro Golden, Palermo – ore 21

  • 7 gennaio 2027: Teatro Metropolitan, Catania – ore 21

Lo spettacolo contiene scene di nudità ed effetti sonori che riproducono colpi d'arma da fuoco, come specificato nelle informazioni della produzione.

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