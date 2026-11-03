mercoledì04 novembre 2026, 14:58
Omaggio al maestro

Palermo, il Teatro Al Massimo intitolato ad Aldo Morgante: serata di emozioni con tanti artisti, nasce un premio in sua memoria

Grande partecipazione alla serata dedicata allo storico direttore artistico del teatro palermitano. Svelata una targa commemorativa alla presenza di Schifani e Lagalla. Bibi Augugliaro annuncia l'istituzione del Premio Aldo Morgante per sostenere i giovani talenti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:14
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Spettacolo

Una serata commemorativa all'insegna dello spettacolo, capace di coniugare musica, prosa, comicità e varietà, nel ricordo del maestro Aldo Morgante, direttore artistico del Teatro Al Massimo dal 1992, che da ieri porterà ufficialmente il suo nome in sua memoria.

Non sono mancate le emozioni quando gli artisti saliti sul palco hanno voluto rendere omaggio al proprio maestro, regalando ciascuno una performance e condividendo aneddoti personali legati alla lunga amicizia e al sodalizio professionale che li univa a lui.

Prima dello spettacolo, nel foyer del teatro, è stata svelata una targa commemorativa dalla moglie Bibi Augugliaro e dal figlio Massimo Morgante, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha ricordato la lunga amicizia personale che lo legava ad Aldo Morgante, definendolo un imprenditore illuminato e visionario.

La serata, presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, si è aperta con un videomessaggio del maestro Morgante, realizzato con l'intelligenza artificiale, che ha commosso tutti i presenti.

A seguire, gli interventi del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha consegnato a Bibi Augugliaro una medaglia commemorativa in ricordo del maestro Morgante, «per il suo prezioso contributo alla valorizzazione dell'offerta culturale della città».

Lo spettacolo è proseguito con le esibizioni del tenore di fama internazionale Gianluca Terranova e delle soprano Sabrina Picci e Federica Neglia. Spazio poi alla comicità con Sasà Salvaggio, Ernesto Maria Ponte, Cesare Biondolillo, Cocò Gulotta, Antonello Capodici, Giorgia Migliore, Laura Geraci e Antonio Panzica.

Le coreografie sono state realizzate dal corpo di ballo di Cotroneo Danza, diretto da Stefania Cotroneo, storica coreografa della compagnia che ha firmato tutte le coreografie degli spettacoli prodotti da Morgante.

Nel finale è salito sul palco l'attore Salvo Ficarra, che ha ricordato la figura di Aldo Morgante e ha presentato anche il suo spettacolo «Non ti pago», che, dopo il successo dello scorso anno, torna nuovamente in scena al teatro.

Tra i presenti alla serata anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, l'europarlamentare Giuseppe Lupo, il presidente del Consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo, l'assessore comunale alla Cultura Antonio Rini, il colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Giordano e il colonnello dei Carabinieri Cucinella.

«È stata una serata – spiega Bibi Augugliaro – che ha voluto raccontare la storia e la passione del maestro Aldo Morgante e la generosità con cui ha sempre valorizzato artisti e maestranze. Una serata che ci ha regalato emozioni uniche. Sono sicura che ad Aldo sarebbe piaciuta, perché l'abbiamo concepita proprio seguendo quelle che erano le sue preferenze artistiche, e il successo di pubblico lo conferma.

Ringrazio le istituzioni che hanno partecipato e tutti gli artisti per aver contribuito a rendere omaggio a un uomo che ha dato tanto a questa città, alla cultura e agli artisti locali.

Proprio per questo abbiamo deciso che, a partire dal prossimo anno, istituiremo il Premio Aldo Morgante, destinato a valorizzare e premiare gli artisti emergenti. Proseguiremo nel solco della sua eredità professionale e umana, mantenendo vivo l'impegno verso il pubblico e gli artisti e continuando a prenderci cura del teatro, proprio come Aldo faceva, considerandolo la sua casa».

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