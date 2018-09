spaccio, furto e ricettazione

Mondello, cane poliziotto inchioda ambulante palermitano: droga, munizioni e furto di energia

L'intervento di Yndira ha confermato i sospetti dei poliziotti: in casa del 46enne sono stati trovati stupefacenti pronti alla vendita, ma anche cartucce per fucile, un ordigno esplosivo e carrelli rubati a un noto marchio di supermercati

Pubblicata il: 03/09/2018

Un cane antidroga è riuscito a scovare numerosi reati a carico di un ambulante palermitano di 46 anni, G.C., arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e furto aggravato, e denunciato anche per ricettazione e detenzione di munizioni non denunciate all’autorità.

L'intervento di Yndira - questo il nome del cane poliziotto che si è reso fondamentale nel sopralluogo - ha confermato i sospetti degli agenti in vista della perquisizione: nella terrazza di casa dell'arrestato, a Mondello, sono stati rinvenuti: 25 bustine di marijuana, 6 di hashish, un bilancino di precisione con residui di marijuana, delle forbici e un sacchetto di marijuana essiccata, ma anche 6 cartucce per fucile, un ordigno esplosivo artigianale e un sacchetto contenente polvere da sparo.

In un locale distinto, invece, sono stati trovati tre carrelli con impresso il marchio di una nota catena di supermercati cittadina, il cui furto era stata denunciato tempo fa. L'ambulante era anche allacciato abusivamente alla rete elettrica, per rifornire di corrente i locali perquisiti: dovrà rispondere anche del reato di furto di energia elettrica.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

