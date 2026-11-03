mercoledì04 novembre 2026, 14:55
Cinema e gastronomia

La Sardegna arriva a Palermo: a Cinematocasa una serata tra cortometraggi e sapori tradizionali

Mercoledì 4 novembre, Cinematocasa ospita la rassegna ''Visioni Sarde'', con cortometraggi dedicati all'identità dell'isola. A completare la serata, i tradizionali Malloreddus alla Campidanese.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:38
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Eventi
Cinematocasa

 Un viaggio alla scoperta della Sardegna attraverso il cinema, la cultura e la gastronomia. Mercoledì 4 novembre 2026, dalle ore 20, Cinematocasa, in via Maqueda a Palermo, propone una serata speciale dedicata all'isola, tra proiezioni cinematografiche e sapori della tradizione.

Protagonista dell'appuntamento sarà “Visioni Sarde”, la rassegna itinerante promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, nata per valorizzare il cinema sardo e far conoscere le produzioni dell'ultima edizione anche al di fuori dei confini regionali.

Visioni Sarde, il cinema racconta l'identità dell'isola

La serata offrirà una selezione di cortometraggi capaci di raccontare una Sardegna contemporanea, attraverso storie, personaggi ed emozioni che affondano le radici nel territorio, affrontando al tempo stesso temi universali.

La rassegna riunisce registi affermati, tra cui Salvatore Mereu e Paolo Zucca, insieme a giovani talenti emergenti, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire nuove voci del cinema italiano.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla lingua sarda: i dialoghi saranno accompagnati da sottotitoli, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale dell'isola.

Malloreddus alla Campidanese, la Sardegna anche a tavola

Ad accompagnare le proiezioni sarà uno dei piatti più rappresentativi della cucina sarda: i Malloreddus alla Campidanese.

I tradizionali gnocchetti sardi, caratterizzati dalla tipica forma rigata, saranno preparati con salsa di pomodoro, salsiccia e pecorino, secondo una ricetta simbolo della gastronomia isolana.

L'iniziativa unisce così due linguaggi, quello cinematografico e quello culinario, per raccontare la cultura della Sardegna attraverso immagini, storie e sapori.

Dove e quando

L'appuntamento è per mercoledì 4 novembre, dalle ore 20, presso Cinematocasa, il cineristorante palermitano che propone eventi dedicati all'incontro tra cinema e gastronomia.

La sede si trova in via Maqueda 124, con ingresso anche da piazza dei SS. Quaranta Martiri del Casalotto 3, a Palermo.

Una serata pensata per gli appassionati di cinema e per chi desidera conoscere le tradizioni culturali e gastronomiche della Sardegna.

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Fonte: Cinematocasa
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