mercoledì04 novembre 2026, 14:55
Archeologia per bambini

Palermo, una notte al Museo Salinas tra misteri, giochi e reperti che prendono vita: avventura per bambini e famiglie

Sabato 7 novembre, il Museo Salinas ospita un'esperienza immersiva ispirata al film ''Una notte al museo''. Attori, indizi e missioni accompagneranno bambini dai 3 anni e famiglie alla scoperta delle collezioni archeologiche.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:35
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Eventi
CoopCulture

Un museo che si trasforma in un'avventura, tra reperti antichi, personaggi e misteri da risolvere. Sabato 7 novembre 2026, alle ore 18, il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo ospiterà “Una notte al Museo Salinas”, un appuntamento dedicato alle famiglie e ai bambini dai 3 anni in su.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con MiniMuPa, fa parte della rassegna “Tutte le storie portano al museo”, promossa da CoopCulture, ed è ispirata al celebre film “Una notte al museo”.

Un'avventura tra reperti, attori e missioni da risolvere

L'esperienza trasformerà la tradizionale visita museale in un percorso immersivo tra archeologia, teatro e gioco, nel quale i reperti custoditi nelle sale diventeranno protagonisti di racconti e situazioni da scoprire.

Ad accompagnare i partecipanti saranno attori e operatori, che animeranno gli ambienti del museo coinvolgendo adulti e bambini.

Muniti di una mappa e di un libretto-gioco, i piccoli esploratori, insieme alle loro famiglie, dovranno affrontare una missione narrativa, seguendo indizi e superando diverse tappe per conoscere curiosità e significati delle collezioni archeologiche.

L'attività durerà circa due ore ed è pensata per favorire la partecipazione condivisa di grandi e piccoli, attraverso un'esperienza inclusiva e accessibile.

La rassegna di CoopCulture dedicata alle famiglie

L'appuntamento rientra nel programma “Tutte le storie portano al museo”, che fino al 10 gennaio propone nei musei e nei luoghi della cultura di Palermo attività rivolte ai più giovani.

La rassegna comprende visite didattiche, laboratori creativi, visite-gioco e cacce al tesoro, con l'obiettivo di avvicinare bambini e famiglie al patrimonio culturale cittadino attraverso modalità coinvolgenti e partecipative.

Biglietti e prenotazioni

“Una notte al Museo Salinas” si svolgerà sabato 7 novembre alle ore 18, con una durata prevista di circa due ore.

Il biglietto costa 10 euro, mentre per gli adulti accompagnatori è prevista una tariffa ridotta di 5 euro.

La prenotazione è disponibile online attraverso il circuito di biglietteria CoopCulture.

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Fonte: CoopCulture
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