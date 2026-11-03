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Cinema e memoria

Palermo 1992, dagli amori adolescenziali alle stragi di mafia: ''L'ultimo lento e poi andiamo via'' diventa un film

Il 6 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa la presentazione del cortometraggio tratto dal romanzo di Gianni Zichichi. Gli studenti hanno partecipato alla sceneggiatura e alle riprese. Nel 2027 il progetto entrerà nelle scuole per ricordare le stragi di Capaci e via D'Amelio.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 15:39
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Eventi

Una storia di adolescenza, primi amori e sogni, ambientata nella Palermo del 1992, quando le stragi di Capaci e via D’Amelio cambiarono per sempre la città e segnarono un’intera generazione.

È il racconto di “L’ultimo lento e poi andiamo via”, romanzo di Gianni Zichichi, pubblicato da Wordmage, diventato un cortometraggio che sarà presentato venerdì 6 novembre 2026, alle ore 9.30, nell’ambito delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Il film, prodotto da Wordmage srl in associazione con Tramp LTD e diretto da Giuseppe William Lombardo, nasce da un progetto di educazione cinematografica promosso dall’Associazione per la Mobilitazione Sociale ETS, con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori.

La Palermo del 1992 tra adolescenza e stragi di mafia

Protagonisti della storia sono Valentina e Alessandro, due studenti della III B del liceo classico Vittorio Emanuele II.

La loro quotidianità è fatta di amicizie, primi amori, canzoni registrate sulle audiocassette, giri in motorino e preparativi per l’esame di maturità.

Poi arrivano le stragi di Capaci e via D’Amelio, che irrompono nelle loro vite, intrecciando le emozioni dei diciottenni con uno dei periodi più drammatici della storia italiana.

A interpretare i protagonisti sono i giovani attori palermitani Giulia Dragotto e Francesco Giammanco.

Il cortometraggio è accompagnato, nei titoli di coda, dal brano “Palermo” dell’autore Maiogabri.

Gli studenti protagonisti anche dietro la macchina da presa

Uno degli aspetti centrali del progetto è il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione del film.

I ragazzi hanno infatti partecipato all’ideazione della sceneggiatura, firmata da Tancredi Bua, e hanno recitato nel cortometraggio, sperimentando direttamente le diverse fasi della produzione cinematografica.

Un percorso che ha trasformato la lettura del romanzo in un’occasione di formazione, espressione artistica e confronto tra generazioni.

Nel 2027 un progetto didattico sulla memoria delle stragi

L’iniziativa proseguirà nel 2027, in occasione del 35° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Il romanzo e il cortometraggio diventeranno strumenti di un percorso didattico rivolto alle scuole, promosso dall’Associazione per la Mobilitazione Sociale ETS, insieme a Rock10eLode e Wordmage.

Attraverso cinema e letteratura, gli studenti saranno invitati a confrontare sogni, paure e aspettative dei giovani del 1992 con quelli delle nuove generazioni, approfondendo i temi della memoria storica, della cittadinanza attiva e del rapporto con il territorio.

Le scuole interessate possono richiedere informazioni scrivendo a info@mobilitazionesociale.it.

Il 18 novembre la presentazione del romanzo

Il percorso proseguirà mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, alla libreria Spazio Cultura di Palermo, con la presentazione del romanzo “L’ultimo lento e poi andiamo via”.

Un nuovo appuntamento per riscoprire, attraverso le pagine del libro, le atmosfere e le emozioni della Palermo del 1992 che hanno ispirato il cortometraggio.

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