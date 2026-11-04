mercoledì04 novembre 2026, 14:55
Gelato internazionale

Sherbeth Festival 2026 a Palermo: 60 maestri gelatieri da tutto il mondo, degustazioni e Notte del Gelato

Dal 13 al 16 novembre torna a Palermo la 18ª edizione dello Sherbeth Festival. Quattro giorni tra gelato artigianale, incontri, laboratori e passeggiate sulle tracce di Francesco Procopio Cutò. Gran finale al Teatro Politeama con il concorso internazionale.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 04/11/2026 - 11:06
|
Eventi
Sherbeth

Sessanta maestri gelatieri provenienti dai cinque continenti, degustazioni, incontri culturali e laboratori dedicati alla tradizione artigianale. Dal 13 al 16 novembre 2026 torna a Palermo lo Sherbeth Festival, giunto alla 18ª edizione, che trasformerà il centro storico in un grande percorso dedicato al mondo del gelato.

La manifestazione coinvolgerà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, fino al Teatro Politeama, riunendo gelatieri, chef, ricercatori e giornalisti.

Sherbeth 2026, il gelato incontra la cultura

Il cuore degli appuntamenti sarà l'Officina Culturale in piazza Verdi, dove il gelato diventerà il punto di partenza per approfondire temi legati alla gastronomia, alla ricerca scientifica, all'impresa e all'inclusione sociale.

Il 13 novembre gli incontri saranno dedicati al gelato artigianale contemporaneo, al rapporto con il territorio e al valore sociale del lavoro.

Sabato 14 novembre spazio alla mixology, all'alta cucina e alla ricerca, con gli interventi, tra gli altri, di Davide Cassi, Stefano Guizzetti e Arnaldo Conforto.

Domenica 15 novembre il talk “Gelato senza confini” vedrà la partecipazione del giornalista Gianni Riotta, di Francesca Cavallo, Sylvia Chao e della maestra gelatiera Giovanna Musumeci, con la moderazione di Danilo Poggio.

Il programma comprenderà anche visite alla fabbrica del gelato, tour guidati e attività per bambini, tra cui Sherbeth Young, laboratorio didattico curato dal maestro Angelo Grasso.

Le Vie dei Tesori e il percorso sulle tracce di Procopio Cutò

Tra le novità culturali spicca la collaborazione con Le Vie dei Tesori, che propone la passeggiata “Un mago tra vicoli e gelati: dal Capo ai fasti parigini”, dedicata a Francesco Procopio Cutò.

L'itinerario attraverserà il quartiere del Capo, passando dalla chiesa di Sant'Ippolito e dai vicoli del centro storico fino alla piazza intitolata al gelatiere siciliano, ripercorrendone la storia e il successo del Café Procope a Parigi.

Le prossime passeggiate sono previste il 7 e il 14 novembre, con una durata di circa due ore e un contributo di 10 euro. Ai partecipanti sarà donato il volume di Luciana Polliotti dedicato a Procopio Cutò.

Il 16 novembre la Notte del Gelato al Politeama

La giornata conclusiva, lunedì 16 novembre, sarà dedicata al Concorso Internazionale Francesco Procopio Cutò, che metterà a confronto i maestri gelatieri partecipanti.

La giuria tecnica sarà presieduta da Amanda Dupas de Matos, con Sylvia Chao presidente onoraria. La giuria critica sarà guidata da Eleonora Cozzella.

La premiazione si svolgerà durante la Notte del Gelato, in programma alle 20.30 al Teatro Politeama Garibaldi, con la conduzione di Maddalena Fossati e Danilo Poggio.

Diciotto edizioni e milioni di degustazioni

Nato a Cefalù nel 2007 e approdato a Palermo nel 2015, lo Sherbeth Festival ha registrato, secondo i dati degli organizzatori, 1,8 milioni di visitatori, 2.350 maestri gelatieri coinvolti e 10,5 milioni di degustazioni nelle prime diciassette edizioni.

Con l'edizione 2026, la manifestazione rinnova il proprio obiettivo di valorizzare il gelato artigianale come patrimonio gastronomico e culturale, mettendo in relazione tradizioni siciliane e interpretazioni provenienti da tutto il mondo.

Letto: 817 volte
Fonte: Sherbeth
  Sherbeth Festival 2026Sherbeth Palermofestival gelato artigianalePalermo 13 16 novembremaestri gelatieriNotte del GelatoPremio Procopio CutòLe Vie dei Tesoridegustazioni gelato PalermoTeatro PoliteamaSherbeth Young

Leggi anche

Cinema e memoria
Palermo 1992, dagli amori adolescenziali alle stragi di mafia: ''L'ultimo lento e poi andiamo via'' diventa un film
Cinema e gastronomia
La Sardegna arriva a Palermo: a Cinematocasa una serata tra cortometraggi e sapori tradizionali
Archeologia per bambini
Palermo, una notte al Museo Salinas tra misteri, giochi e reperti che prendono vita: avventura per bambini e famiglie
Tradizioni siciliane
Palermo, la Città dei Ragazzi diventa ''La Città di Zucchero'': laboratori e spettacoli per la Festa dei Morti
Diritti dei lavoratori
Palermo, contrattazione collettiva e salari adeguati: il 30 ottobre il convegno FMPI
Mobilità sostenibile
Palermo, Favorita senza auto il 1° novembre: la Consulta della Bicicletta aderisce alla pedalata collettiva
Partecipazione giovanile
Palermo, ''Io sono energia'' arriva allo Zen: il 30 ottobre laboratori e musica con i giovani all'istituto Falcone
Pace e nonviolenza
Palermo, due giornate dedicate alla pace e al disarmo: convegno il 29 e 30 ottobre tra Villa Niscemi e ARS
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Viabilità in difficoltà
Palermo, cedono due scavi in via Ernesto Basile: traffico in tilt, Zacco chiede verifiche e interventi urgenti
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti
Politiche giovanili
Palermo, 1,5 milioni per 15 centri dedicati ai giovani: nuovi spazi contro cyberbullismo, isolamento e disagio sociale
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Mobilitazione sindacale
Sciopero generale del 30 ottobre, USB Palermo chiama alla mobilitazione: appuntamento alle 9 in piazza Politeama
Verde pubblico
Villa Giulia: il Comune risponde ai Comitati Civici Palermo, censiti oltre 1.500 alberi e previsti 8,5 milioni per i restauri
Riaperture culturali
Palermo, riapre lo storico Teatro Dante: il 31 ottobre l'inaugurazione con ''La Première''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Viabilità cittadina
Palermo, 4 novembre: strade chiuse e divieti di sosta per la Festa delle Forze Armate, tutte le vie interessate

In Primo Piano

Emergenza viabilità
Emergenza viabilità
Palermo, via Ernesto Basile sprofonda dopo appena due settimane: Lagalla interviene, ''Situazione inaccettabile''
Emergenza illuminazione
Emergenza illuminazione
Palermo al buio da mesi, dal CEP a viale Regione Siciliana: Giaconia chiede l'intervento urgente del Prefetto
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Mobilità ferroviaria
Mobilità ferroviaria
Palermo, treni ogni 30 minuti sull'anello ferroviario: Palumbo difende le nuove fermate e annuncia frequenze fino a 15 minuti

La parola alla città

Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Palermo, buca pericolosa in via Castelforte dopo i lavori stradali: Zacco chiede controlli e sanzioni
Segnalazione ufficiale
Segnalazione ufficiale
Palermo, allarme igienico-sanitario al capannone di Ballarò: il Comune protocolla la denuncia e chiede interventi
Allarme a Ballarò
Allarme a Ballarò
Palermo, il capannone di Ballarò simbolo del degrado: allarme igienico-sanitario nel cuore del mercato alimentare

Appuntamenti

Teatro a Palermo
Teatro a Palermo
Palermo, Pippo Pattavina porta Pirandello al Teatro Golden: ''Il giuoco delle parti'' apre la stagione Turi Ferro
Jazz internazionale
Jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater: cinque grandi concerti al Teatro ABC
Grande musica classica
Grande musica classica
Palermo, tre grandi virtuosi al Politeama: Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria in concerto il 9 novembre

Opinioni a confronto

manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti
prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti