mercoledì04 novembre 2026, 14:56
Uomini e cambiamento

''La resa'', il nuovo libro del siciliano Lorenzo Misuraca racconta la crisi del maschio tra femminismo, gelosia e violenza

Il giornalista palermitano Lorenzo Misuraca esplora le contraddizioni della mascolinità contemporanea nel saggio pubblicato da Prospero Editore. Un viaggio tra relazioni, paternità, misoginia digitale e difficoltà ad accettare la parità tra uomini e donne.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 12:04
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Libri
Prospero Editore

Che cosa accade quando gli uomini vivono la parità di genere come una perdita di potere e centralità? È la domanda da cui prende forma “La resa. Dentro la crisi del maschio”, il nuovo saggio del giornalista e scrittore siciliano Lorenzo Misuraca, pubblicato da Prospero Editore nella collana ilMOSAICO.

Il libro affronta le contraddizioni della mascolinità contemporanea, mettendo in discussione anche quegli uomini che si riconoscono nei valori del femminismo, ma che nella vita quotidiana continuano a riprodurre atteggiamenti e comportamenti legati a modelli tradizionali.

Dalla paternità alle relazioni: le contraddizioni degli uomini

Il percorso narrativo parte dall'esperienza personale dell'autore, dall'educazione familiare alle relazioni sentimentali, fino alla paternità.

Misuraca ripercorre episodi nei quali il confronto con le donne ha incrinato la propria immagine di uomo progressista, facendo emergere difficoltà, resistenze e comportamenti che riteneva superati.

Alle riflessioni autobiografiche si affiancano conversazioni con altri uomini, dalle quali emergono le difficoltà nel condividere le responsabilità di cura e nel costruire rapporti realmente paritari.

Misoginia digitale, pornografia e violenza di genere

Il saggio affronta anche fenomeni contemporanei come le comunità incel, il consumo di pornografia, le conversazioni nelle chat tra amici e il linguaggio della musica rap.

L'autore mette in relazione le manifestazioni più estreme della misoginia online con comportamenti apparentemente ordinari, come le battute sessiste, l'oggettivazione del corpo femminile e il bisogno di esercitare controllo nelle relazioni.

Un passaggio centrale riguarda la violenza di genere, affrontata anche attraverso il confronto con la psicoterapeuta Anna Valeria Lisi, del Centro Prima di Roma.

La riflessione si concentra sulla gelosia, sul possesso e sui meccanismi attraverso i quali chi esercita violenza può arrivare a rappresentarsi come vittima.

Il significato della “resa” richiamata nel titolo riguarda proprio la difficoltà di molti uomini ad accettare la perdita di una posizione di centralità consolidata nel tempo. Riconoscere questa resistenza diventa, nella prospettiva dell'autore, il primo passo verso relazioni fondate sul rispetto e sulla parità.

Chi è Lorenzo Misuraca

Nato a Palermo nel 1979, cresciuto ad Alcamo e residente a Roma, Lorenzo Misuraca è giornalista per Il Salvagente e ha collaborato con diverse testate, tra cui L'Unità, Liberazione e Il Garantista.

Nel 2014 ha pubblicato l'inchiesta “Il marcio è servito”. È inoltre autore di testi teatrali, tra cui “InFolle” e “Babbol”, e ha collaborato con l'associazione daSud a progetti dedicati all'antimafia sociale e alla disparità di genere.

La scheda del libro

“La resa. Dentro la crisi del maschio” è pubblicato da Prospero Editore, nella collana ilMOSAICO, con data di pubblicazione 3 novembre 2026.

Il volume conta 168 pagine, ha un prezzo di 15 euro e il codice ISBN 979-12-82688-01-7.

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Fonte: Prospero Editore
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