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Palermo, il jazz sfida la mafia degli anni '70: Mario Di Caro presenta ''Jazz Club'' con Ignazio Garsia alla Feltrinelli

Lunedì 9 novembre, alla Feltrinelli di via Cavour, la presentazione del romanzo ''Jazz Club. Storia di whisky e contrabbassi''. Mario Di Caro dialogherà con Ignazio Garsia ed Eleonora Lombardo, ripercorrendo la storia del jazz nella Palermo degli anni Settanta.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 11:12
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Libri
Kalós Edizioni

Una Palermo attraversata dalla violenza mafiosa, ma anche animata da musicisti e artisti decisi a costruire cultura attraverso il jazz. È lo scenario di “Jazz Club. Storia di whisky e contrabbassi”, il nuovo romanzo del giornalista Mario Di Caro, pubblicato da Kalós nella collana I Lapilli.

Il libro sarà presentato lunedì 9 novembre 2026, alle ore 18, alla Feltrinelli di via Cavour 32 a Palermo, durante un incontro che vedrà l'autore dialogare con Ignazio Garsia ed Eleonora Lombardo.

La Palermo degli anni Settanta raccontata attraverso il jazz

Al centro del romanzo c'è proprio Ignazio Garsia, pianista, compositore e fondatore del Brass Group, protagonista di una storia che intreccia musica, ambizioni e trasformazioni della città.

Siamo negli anni Settanta, quando Palermo vive una stagione segnata dagli omicidi, dall'espansione disordinata delle periferie e dall'abbandono del centro storico.

In questo contesto, Garsia coltiva un progetto ambizioso: trasformare uno scantinato vuoto in un jazz club e dare vita a una grande orchestra.

Il jazz diventa così non soltanto un genere musicale, ma anche una forma di resistenza culturale, capace di offrire alla città un'alternativa alla violenza e al degrado.

Da Chet Baker a Miles Davis, i grandi nomi del jazz a Palermo

La presentazione sarà anche un'occasione per ripercorrere la storia musicale palermitana attraverso i ricordi di Ignazio Garsia, protagonista diretto delle vicende raccontate.

Durante l'incontro si parlerà di grandi artisti internazionali legati alla storia del jazz e della musica, tra cui Irio De Paula, Charles Mingus, Chet Baker, Miles Davis, Frank Sinatra, Duke Ellington, Aretha Franklin, Dizzy Gillespie e Toots Thielemans.

Storie, incontri e memorie che restituiscono il ritratto di una Palermo capace di accogliere importanti protagonisti della scena musicale internazionale anche nei suoi anni più difficili.

Dove e quando si presenta il libro

L'appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre alle ore 18, alla Feltrinelli di via Cavour 32 a Palermo.

Il romanzo “Jazz Club. Storia di whisky e contrabbassi” di Mario Di Caro, pubblicato da Kalós, è composto da 120 pagine e ha un prezzo di 15 euro.

A dialogare con l'autore saranno Ignazio Garsia ed Eleonora Lombardo.

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Fonte: Kalós Edizioni
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