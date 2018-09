musica e razzismo

''Vengo da Ghana'' e la Repubblica delle banane (e di Spotify)

Canzone o provocazione? Finezza di pensiero o pura idiozia? La canzone del momento sta dividendo pubblico e critica, ma riesce nel suo intento: far parlare del tema che tratta, facendo uscire allo scoperto gli italiani

Pubblicata il: 03/09/2018

È solo questione di tempo, o forse è già troppo tardi: che siate al mare per gli ultimi attimi d'estate, o in auto diretti al lavoro con l’estate che è già un ricordo, prima o poi vi capiterà di ascoltarla. Vengo da Ghana, di Marco “Dona” Donadoni de Lo Zoo di 105, è la canzone del momento e racconta di immigrazione, banane e collane. Certo, “raccontare” potrebbe non essere il verbo più adatto e il testo non è esattamente una perla di cantautorato; eppure nel pezzo c’è qualcosa che lo rende assolutamente, inequivocabilmente attuale. Sarà il ritmo che continua a evocare divertimento estivo? Saranno le pochissime e ripetitive parole che non impegnano? Probabilmente no, perché Vengo da Ghana va oltre e spacca pubblico e critica a metà: chi si indigna per l’insostenibile tasso di razzismo sputato dalle casse e chi, invece, si oppone al moralismo, trovando un nuovo, dissacrante inno.

La musica è anche sinonimo di sentimento popolare e le reazioni di pancia, suscitati da particolari eventi, atteggiamenti politici o periodi storici. E se oggi Donadoni può vantare di aver vissuto l'ebrezza del primo posto nella classifica “Viral 50” di Spotify, la piattaforma di streaming musicale più famosa al mondo, qualche domanda sull’audience è necessario porsela. Non necessariamente in senso negativo: chi usa Spotify lo fa in infiniti modi diversi, dal più distratto che decide semplicemente di lanciarsi all’ascolto passivo senza pretese, a chi invece sa perfettamente ciò che vuole e non stecca neanche un colpo di “play”.

Proprio come gli italiani, che in un momento storico nazionale così tragico, disequilibrato e carico d’odio diffuso, decidono di non decidere da che parte schierarsi. Meglio una risata, piuttosto. Come nell’enorme divario tra chi scredita “la canzone più razzista degli ultimi 70 anni” (Cit. Rolling Stone) e chi invece mette le cuffie alle orecchie per godere del genio del grande provocatore musicale, anche il razzismo e i protagonisti che ne cavalcano l’onda offrono due facce totalmente opposte della stessa medaglia. C’è chi osanna l’arrivo al governo degli uomini in verde (più che mai in vantaggio su quelli in giallo), ma c’è anche chi non vede l’ora che la procura di Agrigento compia un decisamente improbabile miracolo facendo scattare interessanti risvolti penali che sovvertirebbero l’assetto politico italiano.

E di tutto questo il razzismo sta diventando una base fondante. Se prima si diceva “Potrebbero essere una risorsa”, oggi si sente sempre più spesso “Hanno perso la loro occasione, tra stupri e nullafacenza”; se qualche anno fa la prospettiva comune era di curiosità e messa alla prova, ora la tendenza si è pericolosamente spinta verso una diffidenza diffusa e uno sparare sulla croce rossa: i migranti onesti, volenterosi, gentili e rispettosi. Persone. Ma sparare per davvero, con pistole ad aria compressa come a Caserta nel luglio scorso, o con armi ben più devastanti come a Macerata, dove a febbraio Luca Traini fece fuoco su 6 immigrati subsahariani. “Non è colpa mia se a Macerata tutti gli spacciatori sono neri”, disse Traini in un delirante tentativo di giustificazione. Traini non è la normalità, è chiaro; ma quanti cominciano a ritenere sensata la via del “Non è colpa mia se…”, in momenti di dilagante e immotivato odio verso il diverso?

Esagerati gli uni, sì, ma altrettanto gli altri: ha tutto questo senso il dare del genio a un uomo (con alle spalle Lo Zoo, che è ben altro che faciloneria e disorganizzazione) che d’altronde ha solo messo in musica qualche stereotipo razziale? Il brano consisterà anche in qualche minuto di “denuncia spensierata”, ma può anche diventare un non lusinghiero biglietto da visita per la discutibile qualità dei contenuti di protesta: con un testo scarno ma diretto, lo statuto del razzista medio viene umiliato ma al contempo può finire col venir preso fin troppo poco sul serio. Se Donadoni avesse scelto la via del dissacrare per smascherare, come in effetti sembra (del tutto in linea con Lo Zoo), di certo la sua mossa non sarebbe poi questa straordinaria controffensiva nei confronti del razzismo dilagante. La canzone può finire col diventare un inno alla leggerezza, come già fin troppo superficiali cominciano a essere le sensazioni che l'italiano prova quando a subire soprusi è qualcun altro.

Intanto la comunità straniera si è già ampiamente indignata, guidata e sostenuta da autorevoli protagonisti che hanno avviato una sorta di “campagna anti Dona” ancora tutta da chiarire e appurare, sostenendo che dovesse essere chiaro a tutti che dietro la pubblicazione del brano non ci fosse alcunché: la testata Rolling Stone si è scagliata contro i fini benefici dell'opera dichiarati dall’autore (ricavati destinati a un orfanotrofio), accusandolo di aver mentito e facendo intendere che sia corso ai ripari in seguito. Un po’ quello che gli italiani rimproverano ai propri politici, perché no, anche nell’ambito dell’immigrazione… I parallelismi sono infiniti, e c’è da ammettere che ciò sia sorprendente. Vengo da Ghana non è la canzone degli immigrati, ma quella degli italiani.

