Malattie neurovegetative

A Palermoscienza l'ospite d'onore è ''Human Brain Project''

Nuovi approcci di ricerca per combattere le malattie neurovegetative: se ne parla all'Università di Palermo nell’ambito della manifestazione di divulgazione scientifica organizzata da Palermoscienza

Selezionato nel 2013 dalla Commissione Europea come progetto bandiera di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea, insieme al progetto Grafene, Human Brain Project (HBP), una rivoluzionaria idea di ricerca nel campo delle neuroscienze, si può considerare a tutti gli effetti come ‘’l’ospite d’onore’’ di cui potrà godere “Esperienza inSegna 2018”, la manifestazione di divulgazione scientifica organizzata da Palermoscienza. Con 118 Partner, 19 Nazioni coinvolte, 12 Sotto progetti, 6 Piattaforme scientifiche, coordinato dal Politecnico di Losanna, è uno dei progetti di ricerca più grandi mai realizzati e mira a realizzare un modello del funzionamento dell’intero cervello umano, che potrà portare a nuovi approcci per la comprensione ed il trattamento di malattie cerebrali quali alzheimer, schizofrenia, epilessia, autismo o trattamenti contro l’invecchiamento. Presente nello stand anche MiRo, il “robot che pensa come un animale”, controllato da un software realizzato sul modello del cervello biologico, sensibile al tatto, alla luce, al movimento ed in grado di interagire con le persone e l’ambiente circostante. MiRo è sviluppato dall’Università di Sheffield con il supporto di Human Brain Project. Il progetto sarà presente a Esperienza inSegna fino al 25 febbraio, nell’Edificio 19 (Polididattico) in viale delle Scienze a Palermo, nei pressi delle aule 11 e 12, oltre ad essere, previa prenotazione, fruibile tramite conferenza interattive per le scuole giorno 27 alle 9.30.

