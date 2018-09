selfie su marte

Megagalattico selfie da Marte

Curiosity, il robot su Marte si è scattato un selfie e lo ha inviato sulla Terra.

Il selfie arrivato adesso, perché su Marte imperversava una tempesta di sabbia che ha oscurato la luce del sole, risale allo scorso 8 agosto e lascia senza fiato: protagonisti le vallate ed i monti di Marte mentre infuria una tempesta di sabbia, un panorama strabiliante.

La NASA ha mandato in missione su Marte Curiosity, il robot che fa parte della Mars Science Laboratory ed il lavoro che l’androide sta compiendo è quello di esplorare, verificare e comprendere se esistono forme di vita su Marte.

Il robot Curiosity fa parte della Mars Science Laboratory, una missione di esplorazione che si impernia fondamentalmente sul lavoro da lui svolto; l’androide dal 6 agosto 2012 giorno in cui è atterrato su Marte, ha fatto importanti scoperte e la sua missione, che sarebbe dovuta durare un anno marziano, ( l'anno marziano dura quasi il doppio di quello terrestre infatti equivale a 1,88 anni terrestri, ossia dura l'88% in più; ciò perché Marte impiega più tempo a percorrere la sua orbita attorno al Sole) si sta protraendo per permettendo agli scienziati della Nasa di sapere molto di più sui segreti del pianeta rosso.

Gli studiosi hanno annunciato che Curiosity, analizzando moltissimi campioni di terra e di roccia nella zona dell’Aeolis Mons ha trovato delle tracce di molecole organiche complesse che dimostrano innegabilmente la presenza di organismi viventi e che quindi su Marte ci siano state e ci siano ancora delle forme di vita.

Curiosity ha anche registrato nell’atmosfera la presenza di gas metano e continuando ci permetterà di venire a conoscenza di altre importanti segreti così come ha fatto Opportunity, l’altro robot che si trova da quindici anni su Marte e che funziona a luce solare.

La Nasa purtroppo teme che sia spento e che non si riattivi mai, ipotizzando che le tempeste di sabbia abbiano ricoperto di polvere e sabbia i suoi pannelli solari, tempeste di sabbia che hanno appunto oscurato la luce del sole.

