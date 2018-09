treno per Punta Raisi

Il 14 settembre riparte il treno per Punta Raisi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 17:10:05 Letto 367 volte

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone, ha rivelato la data della ripresa della tratta Stazione Centrale di Palermo - Punta Raisi sul suo account Facebook: il via dal prossimo 14 settembre.

Falcone scrive: ''Quasi tutto pronto per il passante ferroviario che dalla stazione Notarbartolo arriva all’aeroporto di Punta Raisi. Con RFI e Trenitalia abbiamo voluto fare le ultime verifiche, per renderci conto dello stato dell’arte! Il 14 settembre col Presidente Musumeci inaugurazione di una infrastruttura tanto strategica quanto attesa per la Sicilia''.

L’inaugurazione appunto si terrà alle ore 10,30 e Trenitalia sta studiando una formula tariffaria particolarmente conveniente, soprattutto per le famiglie, in modo da essere competitiva rispetto al mezzo gommato.

