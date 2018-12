Servizio Civile Nazionale

Servizio Civile: pubblicate graduatorie e progetti proposti dal Comune di Palermo

Pubblicate le graduatorie ed elenchi progetti di Servizio Civile Nazionale proposti dal Comune di Palermo. Bando Ordinario 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2018 - 16:51:25 Letto 378 volte

Con Determinazione Dirigenziale dell'Area della Cittadinanza Sociale n. 1512 del 12 dicembre 2018 sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie dei candidati relativi al bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per il Comune di Palermo, di cui all'Avviso del Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 20 agosto 2018.

I progetti proposti dal Comune di Palermo ed approvati sono stati sei:

“Lo spazio dei legami familiari”, che prevede l'inserimento dei primi 6 candidati idonei;

“Nessuno escluso”, che prevede l'inserimento dei primi 8 candidati idonei;

“Noi giovani anziani”, che prevede l'inserimento dei primi 12 candidati idonei;

“Palermo in Europa”, che prevede l'inserimento dei primi 6 candidati idonei;

“Un salto nel mio futuro”, che prevede l'inserimento dei primi 6 candidati idonei e dei primi 2 candidati idonei con riserva dei posti FAMI;

“Una scuola amica”, che prevede l'inserimento dei primi 12 candidati idonei e dei primi 3 candidati idonei con riserva dei posti FAMI.

I soli candidati utilmente posizionati che supereranno il vaglio dei controlli in capo al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale riceveranno, prossimamente, ulteriori istruzioni.

L'avvio dei progetti è stimato per il mese di marzo del 2019, in funzione della continuità degli interventi già in essere e, comunque, dopo il completamento degli adempimenti previsti dall’art.6 del citato Bando.

A tutti i candidati presenti negli elenchi in calce, non verrà inviata alcuna comunicazione in quanto la pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie ha valore di comunicazione e notifica.

Detta determinazione può essere consultata già dal 12 dicembre 2018 all'Albo Pretorio online, presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo (sezione: Albo Pretorio online - Determinazioni Dirigenziali).

Le graduatorie, inoltre, verranno inviate al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per l'approvazione definitiva.

Gli interessati potranno proporre per iscritto motivata richiesta di riesame entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indirizzata all'Area della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo, Settore Servizi Socio - Assistenziali, Via Garibaldi n. 26, 90133 - Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla legge.

Ai sensi per e gli effetti dell'art. 5, comma 3 del “Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia” i nominativi non presenti in graduatoria risultano esclusi dalle selezioni “per non aver completato la relativa procedura”.

Si evidenzia che i nominativi di ulteriori candidati esclusi per difetto nell’istanza sono stati inseriti nel precedente elenco allegato alla determinazione dirigenziale n. 1180 del 19.10.2018, già pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo lo scorso mese di ottobre.

In calce sono presenti la Determinazione Dirigenziale n. 11512 del 12.12.2018, gli elenchi degli istanti inclusi in graduatoria, distinti per progetto, e gli elenchi degli istanti esclusi dalla selezione, anche questi distinti per progetto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!