Tutti gli eventi a Palermo in questo weekend: come cambia la viabilità

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

In entrambi i giorni via dei Candelai sarà chiusa al transito in occasione della manifestazione “Palermo Pride Suona 2019”.

Sabato a piazza Ingastone e a piazza Casa Professa sarà interdetta la circolazione veicolare in occasione rispettivamente dell’evento musicale “Music Service” e della manifestazione “Cinema City”.

Domenica mattina si terrà per le vie di Brancaccio una manifestazione ciclistica. Il parco della Favorita sarà chiuso al transito in occasione della Targa Florio. Nel pomeriggio si svolgeranno due processioni rispettivamente in via Torremuzza e in via Porta Sant’Agata.

