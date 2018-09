Vitalizi: ricorsi a raffica

Il presidente della Camera Roberto Fico commentando, sulla delibera che abroga i vitalizi, i centinaia di ricorsi presentati da circa 700 ex deputati ha detto:

Ha aggiunto sulla sua pagina Facebook il vicepremier Luigi Di Maio:

” 700 ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento non hanno fatto nulla per aumentare le pensioni minime e le condizioni di vita dei pensionati più poveri e ora vogliono continuare a prendere vitalizi di migliaia di euro nonostante abbiano versato "moooolto" meno, ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale? Credo di no, ma lo scopriranno presto. E lo scopriranno anche gli ex senatori. Il Senato deve abolire subito i vitalizi come abbiamo fatto alla Camera. Non c'è più tempo da perdere per eliminare i privilegi. Bisogna decidere da che parte stare, da quella dei cittadini o da quella dei parassiti. Noi abbiamo già scelto e non faremo neppure mezzo passo indietro: i ricorsi non ci spaventano; intanto consiglio caldamente a questi 700 vitalizio - dipendenti di andarsi a nascondere il più lontano possibile, magari su un eremo, non conoscono vergogna", conclude.