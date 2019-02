Voglio il Palermo

Follieri: ''Voglio comprare il Palermo''

Follieri afferma: ''Il mio interesse per il Palermo è noto da tempo. Sono ormai alcuni mesi che tratto l’acquisto della società con diversi soggetti proprietari del club''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2019 - 09:06:16 Letto 398 volte

“Voglio il Palermo”. Con questa affermazione si apre l’intervista di Raffaello Follieri a Repubblica, che tramite il quotidiano annuncia le proprie intenzioni di acquistare il club rosanero, oggetto di una trattativa e di contatti intensificatisi venerdì scorso con un incontro a Milano.

Follieri afferma: “Il mio interesse per il Palermo è noto da tempo. Sono ormai alcuni mesi che tratto l’acquisto della società con diversi soggetti proprietari del club. Un impegno che non è venuto meno nemmeno dopo la burrascosa conclusione della trattativa con Zamparini”. Adesso l’imprenditore starebbe preparando una nuova offerta: “In questo momento posso solo dire che ci sto riprovando, ma non posso aggiungere nient’altro per un patto di riservatezza firmato con la controparte”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!