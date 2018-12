inchiesta palermo calcio

Palermo, rigettata l'istanza per Anfuso

Il Gip di Caltanissetta, Antonia Leone, ha rigettato la richiesta di sospensione dal servizio del Gip di Palermo Fabrizio Anfuso, il giudice indagato per rivelazione di notizie riservate.

10/12/2018

Il Gip di Caltanissetta, Antonia Leone, ha rigettato la richiesta di sospensione dal servizio del Gip di Palermo Fabrizio Anfuso, il giudice indagato per rivelazione di notizie riservate dell’inchiesta sull'ex presidente della squadra rosanero, Maurizio Zamparini. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto «normali colloqui tra colleghi» le conversazioni tra Anfuso e il suo collega Giuseppe Sidoti, sospeso per un anno con l’accusa di corruzione, perché avrebbe aggiustato la sentenza della sezione Fallimentare del Tribunale sul Palermo calcio.

E, sottolineano dalla Procura di Caltanissetta, ha valutato come «venute meno l esigenze cautelari dopo il trasferimento di Anfuso dall’ufficio Gip alla Corte d’appello». Nell’ambito della stessa inchiesta sono stati già interrogati anche Sidoti e l’ex presidente del

Palermo Calcio, Giovanni Giammarva, amico da antica data del giudice, che è stato anche lui sospeso per un anno dalla professione di commercialista.

