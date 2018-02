solidarietÓ

Palermo, Ancora solidarietÓ per Biagio, 4 tonnellate di pasta per la missione

Una spedizione di aiuti sono state consegnate ieri nella sede della missione Speranza e CaritÓ di Frate Biagio Conte

Alla luce del recente sciopero della fame del fondatore della missione Speranza e Carità, Frate Biagio Conte, per sensibilizzare i cittadini di Palermo sul tema della povertà, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo della Real Casa di Borbone e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano, che aveva già avviato il progetto “Briciole di salute” in aiuto e sostegno della missione, che fornisce un importante servizio di assistenza alle fasce di popolazione più fragili, ha deciso di rafforzare il suo supporto organizzando una spedizione di aiuti, ben 4 tonnellate di pasta e sugo, che sono state consegnate ieri nella sede di Via Decollati, 21.



Erano presenti alla consegna dei viveri a Biagio Conte, Salvatore Lubrano, amministratore delle aziende, Armonie d’Italia srl e Pyramid Italia, che ha voluto contribuire alla donazione, Mons. Salvatore Grimaldi, commendatore e Capo superiore della Commenda Costantiniana e Parroco della Magione, e il Delegato vicario, Dott. Antonio di Janni.



Per manifestare di persona la loro vicinanza S.A.R. Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie il 7 e l’8 aprile saranno a Palermo in visita alla missione.

