In vigore i semafori con il countdown

È entrato in vigore il decreto che disciplina i semafori con il countdown.

21/12/2017

È entrato in vigore il decreto che disciplina i semafori con il countdown. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017 recante disposizioni riguardanti l'omologazione e l'installazione dei dispositivi semaforici con il conto alla rovescia, è entrato in vigore il 19 dicembre.

Gli automobilisti non potranno, quindi, più obiettare che il verde è durato troppo poco oppure che il rosso è scattato all'improvviso poiché i nuovi impianti semaforici indicheranno precisamente quanto tempo manca all'accensione delle luci. La normativa troverà applicazione in caso di installazione di nuovi impianti semaforici o di integrale sostituzione di quelli esistenti (sostituzione delle lanterne e del regolatore semaforico). È lasciata facoltà agli enti proprietari di strade per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi c.d. "countdown" anche in impianti semaforici esistenti e a mantenere quelli già in funzione in alcune città, purché rispettino i criteri di omologazione.

Le luci countdown dovranno essere realizzate con forma, dimensioni e sistemi di fissaggio analoghi alle luci delle lanterne semaforiche veicolari e pedonali alle quali saranno associate, con colori coerenti con le luci principali del semaforo. Il dispositivo, installato in abbinamento con le lanterne semaforiche a cui sarà associato, dovrà essere posizionato in alto (al di sopra della luce rossa) e segnalare all'utente della strada il tempo residuo di accensione delle luci, in abbinamento con:

- lanterne semaforiche pedonali e per velocipedi per indicare il tempo residuo negli attraversamenti pedonali e ciclabili;

- lanterne semaforiche veicolari che regolano sensi unici alternati;

- lanterne semaforiche veicolari normali che regolano il transito in intersezioni tra strade con una corsia per senso di marcia, senza attraversamenti pedonali e ciclabili.

Le luci "countdown", precisa il provvedimento, svolgeranno una funzione accessoria fornendo agli utenti un'ulteriore informazione tramite la visualizzazione della durata rimanente del tempo previsto per l'accensione delle luci della lanterna semaforica nella fase corrispondente. Resteranno ovviamente ferme le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada.

Nel caso di semafori a luci gialle lampeggianti durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, o per emergenza, la luce countdown dovrà essere spenta oppure con soli segmenti orizzontali lampeggianti.

