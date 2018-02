regione

Musumeci riceve il questore di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2018 - 13:17:23 Letto 382 volte

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita ufficiale, a Palazzo d’Orleans, il questore di Palermo, Renato Cortese. Nel corso del cordiale colloquio, il governatore ha assicurato, nel rispetto delle reciproche funzioni, ogni forma di collaborazione e cooperazione con la Polizia di stato, per rendere sempre più efficaci le azioni di tutela della sicurezza dei cittadini.

Il presidente Musumeci ha ringraziato il questore per il "fondamentale lavoro che la Polizia svolge sul territorio per il contrasto a ogni forma di criminalità per assicurare ai cittadini una serena e civile convivenza".

Il dottor Cortese ha illustrato al governatore il potenziamento dei servizi di controllo della città, anche nelle ore notturne, e ha auspicato una sempre maggiore collaborazione da parte dei cittadini.

