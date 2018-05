lavori in via roma

Telecom non sposta i cavi, lavori fermi in via Roma da mesi

I lavori per il collettore fognario in via Roma sono fermi da 3 settimane e non riprenderanno finché la Telecom non sposterà i cavi altrove.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2018 - 09:47:40 Letto 425 volte

I lavori per il collettore fognario in via Roma sono fermi da 3 settimane e non riprenderanno finché la Telecom non sposterà i cavi altrove. Potrebbe passare anche tutta l’estate prima che gli operai della ditta Sikelia riprendano i lavori.

I lavori sono partiti i primi da aprile e da cronoprogramma sarebbero dovuti durare circa sei mesi. Dopo diversi solleciti, sia da parte di Sikelia che del Comune, la Telecom aveva promesso di farlo entro 30-40 giorni. Ma al momento è stato già maturato un mese di ritardo e questo significa che una delle arterie principali della città continuerà ad essere off limits per gli automobilisti.

"Da settimane sollecitiamo la Telecom - dice Piero Marano, uno dei soci di Sikelia -. Da parte nostra abbiamo fatto tutto, ma senza l'intervento della Telecom non si può andare avanti. Se non avverrà in tempi brevi, stiamo anche valutando l'ipotesi di liberare la strada dal cantiere e di richiuderla quando Telecom avrà spostato i cavi. Ma sarebbe un danno enorme e un dispendio di risorse ed energie". Forse la prossima settima il quadro sarà più chiaro. "Speriamo di avere risposte certe - continuano da Sikelia - E' un danno per tutti stare fermi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!