''Troppo giovani per la pensione e vecchi per un lavoro'' ecco chi sono i nuovi poveri siciliani *VIDEO*

''Troppo giovani per la pensione, vecchi forse per un lavoro'', l'allarme viene lanciato da Mimma Calabrò (Fisascat-Cisl)

“Troppo giovani per la pensione, vecchi forse per un lavoro”, i 50 enni siciliani che perdono il lavoro vengono praticamente trascinati ai margini della società e spesso non riescono più a rialzarsi.

L’allarme viene lanciato da Mimma Calabrò (Fisascat-Cisl) che è decisamente preoccupata per la situazione di tanti palermitani che da anni cercano un impiego senza però nessun risultato. I nuovi poveri purtroppo sono loro.

L’intervista alla Calabrò rilasciata a palermomania.it





