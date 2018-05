palermo calcio

Palermo, nessun provvedimento cautelare per Zamparini

Nessun provvedimento cautelare per il proprietario del Palermo Maurizio Zamparini.

Pubblicata il: 12/05/2018

Nessun provvedimento cautelare per il proprietario del Palermo Maurizio Zamparini, indagato dalla procura di Palermo per appropriazione indebita, riciclaggio, impiego di proventi di provenienza illecita, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso in bilancio aggravato dalla transnazionalità.

Il gip Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di custodia cautelare ai domiciliari chiesta dai pubblici ministeri. Non ci sono per il giudice pericoli di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati. Zamparini infatti non ha più alcun ruolo operativo nella società di via del Fante e non può inquinare l'inchiesta perché le condotte contestate riguardano le gestioni dal 20013 al 2017.

Come per Zamparini, il gip ha respinto le richieste cautelari per il commercialista Anastasio Morosi, che risponde anche di favoreggiamento e per Alessandra Bonometti, segretaria di Zamparini.

