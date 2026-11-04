mercoledì04 novembre 2026, 14:54
Patrimonio medievale

Palermo, i portali chiaramontani protagonisti allo Steri: il 9 novembre l'ultimo incontro sull'architettura medievale siciliana

Lunedì 9 novembre, alle ore 10, la Sala Magna di Palazzo Chiaramonte ospiterà la conclusione del ciclo ''Portali chiaramontani in Sicilia'', con una lectio magistralis di Nicolò Fiorenza e gli interventi di rappresentanti delle istituzioni culturali e accademiche.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 11:01
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Cultura

Si concluderà lunedì 9 novembre 2026, alle ore 10, nella Sala Magna del Complesso monumentale dello Steri di Palermo, il ciclo di incontri “Portali chiaramontani in Sicilia”, dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di una delle espressioni più significative dell'architettura medievale siciliana.

L'appuntamento conclusivo vedrà protagonista Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei Beni culturali e autore di un saggio dedicato ai portali chiaramontani nell'Isola, che terrà una lectio magistralis sul tema.

Dallo Steri alla storia della famiglia Chiaramonte

Dopo le tappe di Naro, Favara e Mussomeli, il percorso culturale approda a Palazzo Chiaramonte, luogo simbolo della presenza e dell'influenza della famiglia Chiaramonte nella storia e nell'architettura medievale della Sicilia.

La scelta dello Steri per l'incontro conclusivo rappresenta un collegamento diretto tra il patrimonio architettonico analizzato durante la rassegna e uno dei suoi esempi più rappresentativi.

Il ciclo ha infatti permesso di mettere in relazione monumenti, storia e identità dei territori, attraverso un itinerario di conoscenza dedicato alle testimonianze dell'architettura chiaramontana.

Gli interventi istituzionali

L'incontro del 9 novembre sarà arricchito dalla partecipazione di importanti rappresentanti del mondo accademico e culturale.

Interverranno Massimo Midiri, rettore dell'Università degli Studi di Palermo; Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana; Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Palermo; e Mauro Visconti, direttore del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo.

Un progetto per valorizzare il patrimonio siciliano

La rassegna è promossa dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e realizzata dall'Istituto Culturale Musicale Italiano Alessandro Scarlatti.

Il progetto si è svolto con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Università degli Studi di Palermo, del Conservatorio Alessandro Scarlatti e dei Comuni di Agrigento, Favara, Naro, Mussomeli, Licata e Marsala.

L'ultimo appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre alle ore 10, nella Sala Magna dello Steri a Palermo.

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