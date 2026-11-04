mercoledì04 novembre 2026, 14:54
Arte e tradizione

Palermo, i tesori del corallo trapanese in mostra a Villa Zito: 40 anni di storia, arte e capolavori siciliani

Sabato 7 novembre si inaugura ''L'arte del corallo in Sicilia'', la mostra della Fondazione Sicilia che celebra quarant'anni di studi sulle maestranze trapanesi. In esposizione preziosi manufatti dal XVI al XVIII secolo provenienti da musei e collezioni italiane.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 11:34
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Cultura
Fondazione Sicilia

Quarant'anni di studi, capolavori delle botteghe trapanesi e preziosi manufatti che raccontano la storia artistica della Sicilia. Sabato 7 novembre 2026, alle ore 17.30, a Villa Zito di Palermo, sarà inaugurata la mostra “L'arte del corallo in Sicilia. Quarant'anni di studi, collezionismo e valorizzazione”, promossa dalla Fondazione Sicilia.

L'esposizione, curata da Maria Concetta Di Natale e Sergio Intorre, con allestimento di Barbara Rappa, celebra il quarantesimo anniversario della storica mostra organizzata nel 1986 al Museo Pepoli di Trapani da Corrado Maltese e dalla stessa Di Natale.

Un appuntamento che segnò una svolta negli studi sulle arti decorative siciliane, riconoscendo alle maestranze trapanesi del corallo un ruolo di primo piano nel panorama artistico internazionale.

I capolavori del corallo siciliano tra Cinquecento e Settecento

Il percorso espositivo accompagnerà i visitatori alla scoperta della Sicilia tra il XVI e il XVIII secolo, quando il corallo rappresentava uno dei materiali più preziosi e ricercati dalle botteghe artigiane trapanesi.

Le opere saranno presentate insieme a carte geografiche e volumi storici, per ricostruire i contesti sociali, culturali ed economici nei quali furono realizzate, utilizzate e collezionate.

Tra i manufatti documentati figurano la Caravella Chiaramonte Bordonaro, realizzata intorno al 1680 da Ippolito Ciotta, un trionfo con Carlo II proveniente da Palazzo Abatellis e una preziosa saliera custodita al Museo Pepoli di Trapani.

La mostra riunisce opere provenienti da importanti collezioni private, tra cui Giordano Art Collection, Altomani & Sons e Banco BPM, e da istituzioni museali come Palazzo Madama di Torino, le Gallerie Estensi di Modena, il Museo Pepoli e Palazzo Abatellis.

Di Natale: «Un'emozione tornare al corallo dopo quarant'anni»

Per Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia e curatrice dell'esposizione, l'iniziativa rappresenta un momento particolarmente significativo.

«Tornare a curare una mostra sul corallo a quarant’anni esatti dall’esposizione del 1986 è per me un’emozione indescrivibile, che unisce il rigore della ricerca a una profonda traiettoria di vita», dichiara.

La studiosa ricorda l'importanza della mostra del 1986, che contribuì a far conoscere il talento delle maestranze trapanesi oltre i confini regionali.

Anche il co-curatore Sergio Intorre sottolinea che l'esposizione non è soltanto celebrativa, ma rappresenta un aggiornamento scientifico su quattro decenni di ricerche e collezionismo.

«L’intento della mostra è offrire un profondo aggiornamento critico e, al tempo stesso, svelare al pubblico la complessa rete di significati culturali, economici e simbolici che ruota attorno a questi capolavori in corallo realizzati tra il XVI e il XVIII secolo», spiega Intorre.

Inaugurazione il 7 novembre a Villa Zito

La mostra è organizzata dalla Fondazione Sicilia, con il patrocinio dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, il sostegno di Banca del Fucino e la collaborazione di Sicily Art and Culture.

L'inaugurazione è prevista per sabato 7 novembre alle ore 17.30 a Villa Zito, Palermo.

Un percorso dedicato alla tradizione artistica del corallo siciliano e al suo riconoscimento nel panorama delle arti decorative europee.

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Fonte: Fondazione Sicilia
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