mercoledì04 novembre 2026, 14:56
Polemica sulla caccia

Caccia in Sicilia, il TAR annulla il calendario venatorio 2026-2027: il PRI attacca la Regione sui ritardi

Il segretario cittadino del PRI di Messina, Angelo Toscano, denuncia la mancata revisione della pianificazione faunistico-venatoria e accusa la Regione Siciliana di ritardi nella programmazione.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:57
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Politica
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L'annullamento del calendario venatorio siciliano 2026-2027 da parte del TAR accende la polemica politica sulla gestione della caccia e sulla tutela della fauna selvatica nell'Isola.

A intervenire è Angelo Toscano, segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano (PRI) di Messina, che punta il dito contro la Regione Siciliana, accusandola di non aver provveduto tempestivamente all'aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria.

Secondo quanto riportato nel comunicato del PRI, l'annullamento è stato disposto con la sentenza n. 02953/2026 del 30 ottobre 2026 ed è legato alla mancata revisione del piano, il cui ultimo periodo di riferimento risalirebbe al 2013-2018.

Piano faunistico non aggiornato, le critiche del PRI

Il partito sottolinea che la pianificazione faunistico-venatoria costituisce un obbligo previsto dalla normativa nazionale, necessario per organizzare l'attività venatoria e garantire la tutela della fauna selvatica e la conservazione degli habitat.

Secondo il PRI messinese, il mancato aggiornamento della programmazione rappresenta un problema amministrativo che produce contenziosi, incertezza normativa e conseguenze per i soggetti coinvolti.

«In Sicilia, la programmazione continua a essere sostituita dall’emergenza permanente. Si governa rincorrendo problemi che avrebbero dovuto essere affrontati anni prima», si legge nella nota.

Toscano: «L'assenza di programmazione è una responsabilità politica»

La critica del PRI di Messina si estende al metodo di governo regionale, ritenuto caratterizzato da ritardi e rinvii anche in altri settori, dalle infrastrutture alla gestione ambientale.

Per Angelo Toscano, la Sicilia avrebbe bisogno di una classe dirigente capace di rispettare le scadenze, programmare gli interventi e assumersi le proprie responsabilità.

«La Sicilia merita molto di più di una Regione che arriva sistematicamente in ritardo sugli appuntamenti con il proprio dovere istituzionale», afferma il partito nel comunicato.

La nota si conclude con una presa di posizione netta: «L’assenza di programmazione non è una fatalità ma una responsabilità politica».

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Fonte: PRI di Messina
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