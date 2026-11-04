mercoledì04 novembre 2026, 14:57
Scontro politico

Palermo, carovita e salari insufficienti: Di Gangi (PD) attacca Lagalla, ''Il sindaco non ascolta la città''

La consigliera comunale Mariangela Di Gangi critica l'amministrazione Lagalla per il mancato confronto con il sindacato sul caro vita. ''Lavorare spesso non basta per vivere e sempre più famiglie devono rinunciare a spese essenziali''.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/11/2026 - 10:53
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Politica
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Il carovita, i salari insufficienti e le difficoltà economiche delle famiglie palermitane tornano al centro dello scontro politico cittadino. La consigliera comunale del Partito Democratico, Mariangela Di Gangi, attacca il sindaco Roberto Lagalla e la sua amministrazione per il mancato confronto con il sindacato che ha chiesto un incontro sulle conseguenze dell'aumento del costo della vita.

«Purtroppo non stupisce più nessuno la sordità di Lagalla e della sua amministrazione alle esigenze della vita reale della città. Ed è grave che un sindacato chieda un confronto sul carovita e trovi le porte chiuse», dichiara Di Gangi.

Secondo la consigliera, dietro la richiesta di confronto ci sono le difficoltà di numerosi cittadini, alle prese con stipendi che non riescono a coprire le spese quotidiane.

«Dietro quella richiesta ci sono le preoccupazioni di una città in cui lavorare spesso non basta per vivere e sempre più famiglie devono scegliere a quali spese rinunciare», sottolinea.

L'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale

Di Gangi ricorda che il tema è già stato affrontato dal Consiglio comunale di Palermo, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno che indica possibili interventi per contrastare l'emergenza economica.

Per la consigliera del PD, tuttavia, manca la volontà politica necessaria a tradurre gli indirizzi approvati in azioni concrete.

«Il problema è quali priorità sceglie un sindaco, a chi dedica il proprio tempo, quali voci decide di ascoltare», afferma.

Di Gangi: «Carovita e servizi devono essere una priorità»

La consigliera richiama infine l'attenzione sulla crisi sociale che attraversa Palermo, sostenendo che le difficoltà economiche e la carenza di servizi dovrebbero occupare un posto centrale nell'agenda dell'amministrazione comunale.

«Il carovita, i salari insufficienti, i servizi che mancano non possono non stare al centro dell’agenda di governo, anche di quello cittadino», dichiara Di Gangi.

«È su questo che si misura la capacità di guidare una città. Ed è su questo che l’amministrazione Lagalla continua a mancare», conclude la consigliera del Partito Democratico.

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Fonte: Comune di Palermo
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