Palermo, al via ''Il Maggio dei Libri''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2019 - 13:14:27 Letto 353 volte

Anche quest’anno il Sistema bibliotecario e archivio cittadino aderisce a “Il Maggio dei Libri” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni e Attività culturali).



Le iniziative sono numerose (vedi programma) e spaziano dagli incontri con gli Autori, a videoproiezioni, mostre, spettacoli musicali, laboratori per bambini, letture ad alta voce, realizzati presso l’Archivio storico, la Biblioteca comunale e le biblioteche decentrate del Sistema.



“L’adesione a un’iniziativa nazionale quale Il Maggio dei Libri – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Culture Adham Darawsha - consente di raggiungere fasce sempre più ampie di pubblico per promuovere il libro e la lettura come elementi fondanti della nostra identità cittadina”.



“Grazie alla molteplicità e varietà delle iniziative de Il Maggio dei libri – sottolinea Eliana Calandra, direttrice dell’Archivio storico e Biblioteca comunale - quest’anno il Sistema Bibliotecario cittadino è in grado di offrire al suo pubblico una scelta ampia e diversificata, per venire incontro alla voglia di ‘crescere’ con la lettura, a tutte le età”.

