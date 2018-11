Screening diabete

Screening gratuito per prevenire il diabete

''DiaDay 2018'', la seconda edizione della campagna nazionale di screening effettuata gratuitamente dalle farmacie, è stata prorogata fino a sabato 24 novembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 09:09:16 Letto 353 volte

“DiaDay 2018”, la seconda edizione della campagna nazionale di screening effettuata gratuitamente dalle farmacie, è stata prorogata fino a sabato 24 novembre.

I cittadini avranno quindi una settimana in più per effettuare, in una delle 6.500 farmacie italiane aderenti all’iniziativa (160 a Palermo e provincia),l’autoanalisi gratuita della glicemia e per sottoporsi al questionario anonimo che consente di valutare il rischio di sviluppare la malattia diabetica nei prossimi dieci anni. Chi è già affetto da diabete potrà invece rispondere ad un breve questionario utile a raccogliere informazioni sull’aderenza alla terapia prescritta dal medico curante.

Per trovare la farmacia più vicina in cui effettuare il test, basta andare sul sito www.federfarma.it, cliccare sul banner DiaDay e accedere al servizio di geolocalizzazione tramite il pulsante verde “Per il cittadino. Trova la farmacia per fare il test”, posizionato in fondo alla pagina web.

Federfarma Palermo invita la popolazione ad approfittare dell’opportunità offerta da questa campagna di educazione sanitaria, perché scoprire per tempo il diabete, o accertare di esservi predisposti, consente di individuare tempestivamente, insieme al medico, le terapie e i comportamenti più adeguati, permettendo anche di ridurre i costi economici della malattia.

DiaDay 2018 ha il patrocinio di Fofi, Fnomceo, Amd, Sid, Utifar, Fenagifar e Cittadinanzattiva. La raccolta dei dati e le elaborazioni statistiche sono a cura di Promofarma, società di servizi di Federfarma.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!