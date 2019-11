meteo

Si abbassano le temperature, da oggi vento e pioggia

Ultime ore di sole e di temperature miti, per mercoledì e giovedì previste abbondanti piogge in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2019 - 09:23:36 Letto 336 volte

Ultime ore di sole e di temperature miti, con valori anche di 4-5 gradi sopra la media, e da oggi, secondo i meteorologi, è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione che fino a giovedì riporterà precipitazioni su molte regioni italiane. Prima verrà colpito il Centro-Nord e poi anche il Sud, con rovesci e temporali che si estenderanno anche alla Isole.

Da oggi dunque è previsto un peggioramento e un abbassamento delle temperature con piogge diffuse, soprattutto nella seconda parte della giornata, al Nord, gran parte del Centro (a eccezione delle coste adriatiche), Campania, Sardegna e, a carattere più isolato, anche nell’interno della Sicilia; neve sulle zone alpine oltre 1700-1800 metri.

Situazione peggiore prevista per mercoledì e giovedì dove le abbondanti piogge saranno presenti in tutto il Sud ed in particolare in Sicilia. Le temperature subiranno un sensibile calo e si attesteranno da venerdì sulla media del periodo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!