Villa Belmonte all'Acquasanta diventa sede del C.G.A.

Villa Belmonte all'Acquasanta sarà la nuova sede del Consiglio di giustizia amministrativa.

Villa Belmonte all’Acquasanta, ubicata di fronte Villa Igiea, in via Cardinale Mariano Rampolla, appartenente al Demanio della Regione Siciliana, sarà la nuova sede del Consiglio di giustizia amministrativa (C.G.A.) che attualmente è ospitato in un immobile di via Cordova.

“I particolari lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Regione – spiega il presidente Nello Musumeci - oltre a riportare agli antichi splendori uno dei palazzi storici più prestigiosi della città, ci danno la possibilità di mettere a disposizione del C.G.A. una sede autorevole”.

Villa Belmonte è stata realizzata tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento dall’architetto Venanzio Marvuglia, già architetto del re per la Palazzina Cinese. In precedenza ha ospitato l’Istituto Materno Infantile dell’Università di Palermo, finché nel 2001 il complesso è stato acquistato dal Demanio Regionale e sottoposto ad interventi di manutenzione straordinaria grazie all’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana.

La splendida Villa, uno degli esempi più singolari di Neoclassicismo infarcito di contenuti illuministi, è stata impreziosita da diversi grandi artisti, tra questi: lo scultore Francesco Quattrocchi, il pittore Giuseppe Velasco che realizzò gli affreschi de “Il giudizio di Paride” e “L’apoteosi di Enea”, Giuseppe Renda che interviene in una grande loggia con il soffitto a lacunari, dove realizza degli affreschi monocromi e ancora Vincenzo Riolo, Gioacchino Vaccaro, i decoratori Benedetto Cotardi, Rosario Silvestri, Francesco La Farina e Carlo Tumminelli, gli stuccatori Tommaso Firriolo e Giovanni Pezzano. Gli ultimi interventi sono terminati nel 1809 e successivamente, nella metà dell’Ottocento, venne realizzata sul retro della Villa una terrazza chiusa da una struttura in vetro e ferro. Questo luogo magico, per anni è stata mèta di villeggiatura dei Ventimiglia, un salotto internazionale che ospitò diversi viaggiatori illustri, tra i quali anche l’ammiraglio Nelson. Negli anni tra il 1806 e il 1812 la Villa divenne un circolo intellettuale di grande importanza dove si riunivano i protagonisti dell’azione politica che porterà nel 1812 alla Costituzione Siciliana, tra questi vanno ricordati: Carlo Cottone principe di Castelnuovo, Giuseppe Alliata principe di Villafranca, Giuseppe Piazzi, Paolo Balsamo e numerosi altri esponenti del mondo religioso, politico, culturale siciliano. Inizialmente Villa Belmonte era circondata da un vastissimo parco, di oltre centotrentamila metri quadri, che giungeva fino al mare inerpicandosi ad un fianco meridionale del Monte Pellegrino. Successivamente, il parco si ridusse a sessantamila metri quadri di verde, a seguito della vendita di una cospicua porzione all’ammiraglio inglese sir Cecil Downville e successivamente ad Ignazio Florio che fece costruire Villa Igiea. Purtroppo il principe di Belmonte non ebbe la possibilità di godere appieno di questo splendido edificio, poiché nel 1812 fu imprigionato per motivi politici nel carcere di Favignana, per morire due anni dopo a Parigi. Nel 1844, in seguito alla temporanea confisca dei beni appartenuti al principe, la Villa subì delle trasformazioni: divenne Albergo con la denominazione di Belmonte Hôtel, frequentato da turisti inglesi che ne apprezzavano soprattutto l’ubicazione strategica, il panorama spettacolare di fronte al mare e il grande giardino realizzato su modello anglosassone; durante la Seconda Guerra Mondiale la Villa venne saccheggiata e nel 1915 destinata a sede per i mutilati di guerra; poi ne divenne proprietario l’Istituto nazionale fascista di previdenza sociale che vi realizzò una sede per gli Orfani del mare; tra il 1943 e il 1944, l’edificio fu sede del quartier generale del Comando truppe alleate, passando negli anni successivi all'Inail, all'Ente Nazionale Orfani italiani e all'Università in qualità di clinica. Nel 1947, a causa di ipoteche, diviene proprietà dello Stato e dichiarato monumento nazionale con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 17 aprile 1949. Nel 1966 viene costruito ad ovest dell’edificio principale un nuovo blocco edilizio destinato a collegio femminile, distruggendo un corpo di servizio originario. Ma acquistato dal Demanio Regionale è stato sottratto dal degrado per riconsegnarlo ai palermitani.

