Azienda avicola distrutta da incendio riapre: salvati 250 posti di lavoro

10/12/2017

In quindici mesi sono riusciti a ricostruire la propria azienda distrutta da un incendio nell’agosto di un anno fa. I componenti della famiglia Leocata, titolare di una ditta leader del polo avicolo, ha fatto in modo che si potesse ripartire fin da subito, e non con pochi sacrifici.

Domani i nuovi stabilimenti realizzati nella zona industriale Asi Modica-Pozzallo (vicino a Pozzallo) saranno riaperti alla presenza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. L’impegno della famiglia Leocata ha permesso di salvare una storica azienda ma soprattutto tanti posti di lavoro (conta più di 250 dipendenti) e l’intera economia collegata al polo avicolo modicano (con milioni di polli e uova in fase produttiva ogni mese).

