meteo

Freddo e neve, anche domani temperature in calo

Ancora freddo, ancora allerta gialla per domani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2019 - 17:29:08 Letto 349 volte

Ancora freddo, ancora allerta gialla per domani. Questa volta coinvolgerà, per quanto riguarda la Sicilia, le provincie di Palermo, Trapani, Messina, Agrigento e Catania. Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a mantenere condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diramati nei giorni scorsi.

L'avviso prevede dalla sera di oggi, venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali, dapprima su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Campania, in estensione dalla giornata di domani sulla Basilicata, resto del territorio pugliese, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previste, inoltre, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Calabria, Basilicata Puglia e Sicilia, con possibili locali grandinate e raffiche di vento. Attese nevicate sparse, mediamente a quote superiori ai 400-600 metri su Puglia e Campania, con apporti al suolo da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi appenninici, e a quote superiori i 700-900 metri sulla Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi al suolo da deboli e moderati.

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

