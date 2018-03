migrante

Panico in via Cavour, un migrante urla e blocca un autobus *VIDEO*

Attimi di panico a Palermo dove un migrante ha bloccato un autobus della linea Amat in via Cavour...

Attimi di panico a Palermo dove un migrante ha bloccato un autobus della linea Amat in via Cavour, è salito sul tetto del mezzo pubblico e ha iniziato ad urlare.

Non si conosce il motivo della protesta. Sono intervenuti gli agenti di polizia municipale, i poliziotti e i sanitari del 118 che hanno fatto scendere il giovane e lo hanno portato in ospedale. Sono in corso indagini per accertare i motivi della protesta.

Il giovane che è salito sull’autobus è un giovane della Costa d’Avorio di 19 anni. Era stato già fermato la scorsa settimana dai carabinieri.

