Passante ferroviario, Movimento Cinque Stelle si schiera con lavoratori e cittadini: ''Ennesimo atto di superficialità''

La nuova intesa tra Sis e Rfi prevede la piena operatività entro agosto. Ma i consiglieri comunali del Movimento sottolineano come secondo loro i disagi non finiranno con il completamento dell'opera

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2018 - 12:46:55 Letto 400 volte

Dopo tre mesi di trattative e la mediazione della Regione Siciliana, è stato raggiunto un accordo tra l'azienda Sis e Rete ferroviaria italiana per il proseguimento dei lavori relativi al passante di Palermo.

Il contenzioso, in piedi già da dieci anni, ha visto la sua conclusione per via della rivisitazione dei prezzi, che ha scongiurato il licenziamento di tutti e 261 i dipendenti di Sis e permesso la continuazione dei lavori nei cantieri. Previsto entro giugno il completamento del collegamento tra la stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, per una piena operatività del servizio ad agosto. Sul resto dei lavori relativi a opere civili però c'è solo un'intesa di massima, che sarà oggetto di un'ulteriore trattativa.

Il Movimento Cinque Stelle non ci sta, ed esprime dissenso e vicinanza nei confronti dei cittadini e dei lavoratori coinvolti nella realizzazione del passante, veri destinatari di disagi e disservizi: "Hanno bloccato la città per anni, a discapito di residenti e lavoratori, e ora si scopre che l’opera resterà per giunta ‘incompleta’ - dichiarano Ugo Forello e il gruppo consiliare M5S al Comune di Palermo -. Questo è l’ennesimo atto di superficialità della vecchia politica, sempre a discapito dei cittadini".

Poi il M5S punta il dito contro l'insufficienza della qualità dei servizi che verranno offerti alla cittadinanza anche ad opera completata: "L’infrastruttura al momento sembra destinata a rimanere con un solo binario dalla stazione d'Orleans a quella Notarbartolo, fino alla fermata San Lorenzo, ma senza completare le stazioni intermedie", puntualizzano i pentastellati.

Infine, il Movimento paventa un'ulteriore disagio dovuto alla realizzazione del passante, quello relativo alle case che i cittadini delle zone coinvolte nei lavori hanno dovuto abbandonare in seguito agli espropri del Comune: "C’è un altro aspetto preoccupante che, a parte i disagi portati alla città, possiamo riscontrare: nel tratto che rimarrà incompiuto, figura anche quello del vicolo Bernava, dove gli espropri sono già stati effettuati e una ventina di famiglie ha dovuto abbandonare le proprie case, fatto che ha costretto queste persone a vivere accampate da anni. Si tratterebbe di una doppia beffa per loro che hanno perso la casa e, a questo punto, per giunta senza alcuna ragione". E non manca la stoccata finale al sindaco Leoluca Orlando: "Purtroppo la Palermo di Orlando si conferma città record delle opere incompiute e della mancanza di visione e progettualità”.

