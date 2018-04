licenziamenti

Passante ferroviario, Sis conferma il licenziamento di 261 lavoratori a Palermo

La Sis a confermato l'intenzione di licenziare tutti i 261 lavoratori.

Pubblicata il: 20/04/2018

La Sis, in un incontro con i sindacati che si è svolto oggi nella sede aziendale di via Filippo Parlatore, ha confermato l'intenzione di licenziare tutti i 261 lavoratori in seguito all'avvio della procedura di recesso dal contratto con Rfi, che avrebbe come conseguenza la chiusura del cantiere.

"Abbiamo ribadito che i licenziamenti per noi sono inaccettabili, perché il lavoro c'è e le opere devono continuare per consegnare il passante ferroviario alla città di Palermo - dichiarano i segretari di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Palermo Ignazio Baudo, Paolo D'Anca e Francesco Piastra -. Faremo una richiesta di incontro all'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Prefettura di Palermo. Ci sono trenta giorni di tempo per discutere e trovare una soluzione".

