Sagramola annuncia: ''Anche il Palermo giocherà alle 15''

Palermo calcio

Sagramola annuncia: ''Anche il Palermo giocherą alle 15''

Il Palermo potrebbe posticipare di mezz'ora il match di domenica contro il Messina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2020 - 12:03:09 Letto 388 volte

Il Palermo potrebbe posticipare di mezz’ora il match di domenica contro il Messina. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola che ha quindi ribadito di voler giocare allo stesso orario in cui scenderà in campo il Savoia. “Noi vorremmo giocare sempre in contemporanea per dare freno alle voci che derivino da questi cambiamenti d’orario. Se il Savoia giocherà alle 15, giocheremo anche noi alle 15, abbiamo già avuto l’ok dell’FC Messina. Insulti a Pergolizzi? Si è andato oltre le righe, inoltre sono anche ingiusti, sta facendo risultati. Quest’ansia è dovuta al fatto che abbiamo contro un avversario temibile come il Savoia”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!