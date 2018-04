1 maggio

1° maggio, Festa del Lavoro…che continua a mancare

1° maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori, o almeno così dovrebbe essere, perché in tempi di crisi come questi è difficile continuare a riconoscere il valore di una ricorrenza che sembra aver perso il suo reale significato.

1° maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori, o almeno così dovrebbe essere, perché in tempi di crisi come questi è difficile continuare a riconoscere il valore di una ricorrenza che sembra aver perso il suo reale significato. Perché al di là del ricordo e della storia dell’istituzione di questa festa, i dati sempre più impietosi sull’occupazione lasciano davvero poco spazio ai festeggiamenti.

La Festa del 1° maggio nasce come momento di lotta di tutti i lavoratori, per affermare i propri diritti e per migliorare la propria condizione. Questa festività nasce esattamente il 20 luglio 1889, a Parigi. A lanciare l'idea è il congresso della Seconda Internazionale, riunito in quei giorni nella capitale francese: "Una grande manifestazione sarà organizzata per una data stabilita, in modo che simultaneamente in tutti i paesi e in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore e di mandare ad effetto le altre risoluzioni del Congresso di Parigi".

La scelta del giorno, il 1° maggio è simbolica: tre anni prima infatti, il 1 maggio 1886, una grande manifestazione operaia svoltasi a Chicago, era stata repressa nel sangue. Man mano che ci si avvicina al 1° maggio 1890 le organizzazioni dei lavoratori intensificano l'opera di sensibilizzazione sul significato di quell'appuntamento.

Ma oggi che valore ha questa festa? Quanto fortemente può essere sentita questa ricorrenza se la crisi nel mondo del lavoro sembra non voler avere fine? Da tempo, i dati sull’occupazione in Italia continuano ad evidenziare una - seppure lieve - ripresa nel mondo del lavoro, o almeno così dicono. Il governo, da tempo, accoglie con fierezza la diminuzione del tasso di disoccupazione. Ma allora perché il popolo italiano non riesce a percepire questo tanto proclamato miglioramento?

Va detto innanzitutto che il tasso di disoccupazione non conta quante persone hanno un lavoro, ma quanti vorrebbero lavorare ma non trovano un impiego. In questo modo vengono tralasciati coloro che hanno smesso di cercare un’occupazione, i cosiddetti inattivi o “scoraggiati”, un gruppo che conta circa 13 milioni e mezzo di italiani. Dunque, quando la disoccupazione diminuisce, non si va a vedere se tale dato è frutto di un aumento di inattivi. E questo capita spesso. Come avvenuto nello scorso anno, quando alla flessione di 83mila unità del numero dei disoccupati fece da contraltare un aumento di 51mila tra gli inattivi. Dunque la disoccupazione scende, ma solo perché molti smettono di cercare lavoro.

Mettiamo da parte per il momento il tasso di disoccupazione e guardiamo invece al tasso di occupazione, che misura quante persone lavorano o no sul totale della popolazione. Secondo l’Ocse, alla fine del 2016 l’Italia resta la nazione con la fetta più piccola di persone che ha un impiego. Fra le persone in età da lavoro, si tratta di appena il 57,3% del totale. Il problema più rilevante al momento non è solamente la mancanza di lavoro, ma la mancanza di un lavoro stabile. In Italia infatti esistono due categorie di lavoratori: quelli assunti con contratto a tempo indeterminato (una piccola fetta), che quindi garantisce loro solide tutele da un punto di vista economico e non solo, e quei lavoratori, i precari, con contratto a tempo determinato, i quali non godono di tutta quella serie di garanzie.

Negli ultimi anni i contratti a tempo determinato sono aumentati esponenzialmente, tanto che il 14,4% dei dipendenti sono assunti secondo tale formula. Per di più trovare un’occupazione stabile prima dei 40 anni diventa sempre più raro, tanto che oggi oltre il 24% dei lavoratori di quella fascia di età risulta occupato con un contratto a termine; fra chi ne ha tra 40 e 59 anni si supera di poco l’8%. E man mano che passano gli anni, il divario non ha fatto che aumentare a svantaggio dei giovani.

Ma anche quando si parla di contratti a termine esistono differenze enormi. Fra i poco meno di 2,4 milioni di dipendenti di questo tipo, il grosso è composto da contratti che durano da 1 a 12 mesi. Poi ci sono i due estremi: da una parte i circa 113mila il cui contratto si rinnova ogni tre anni, dall’altra parte gli 80mila precari il cui contratto dura un solo mese e solamente dopo scopriranno se avranno ancora un lavoro oppure no.

Insomma negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito una notevole trasformazione, anche per quanto riguarda le forme di assunzione. Le aziende richiedono sempre più personale “flessibile”, adattabile cioè alle esigenze produttive. Non è più realistico pensare al “posto fisso”, quello che ti accompagna fino alla pensione e ti garantisce reddito fisso e sicurezza, ma bisogna abituarsi all’idea di cambiare spesso lavoro, accettando contratti temporanei.

Vista secondo quest’ottica, forse rimane ben poco da festeggiare durante questo 1° maggio.

