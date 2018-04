sanlorenzo

A Sanlorenzo in anteprima la sagra del carciofo di Cerda e lo spettacolo della Targa Florio

Sabato 7 e domenica 8 aprile saranno due giorni alla scoperta del carciofo spinoso palermitano, in particolare quello di Cerda.

Sabato 7 e domenica 8 aprile saranno due giorni alla scoperta del carciofo spinoso palermitano, in particolare quello di Cerda, una delle colture più caratteristiche e tradizionali dell’Isola, storicamente legato alla piana tra Termini Imerese e Buonfornello. Per l’occasione, in collaborazione con il comune di Cerda, al Mercato arriva un carico speciale di carciofi direttamente dalla patria siciliana dell'ortaggio. Nasce così un menù speciale che coinvolge tutte le botteghe del mercato. Ciascuna di loro renderà omaggio al carciofo di Cerda disponibili solo per il weekend.

Domenica alle 12 appuntamento speciale con la degustazione gratuita di una pietanza del territorio realizzata da uno chef d'eccezione direttamente da Cerda. Lo showcooking sarà anche l'occasione di una tavola rotonda con il sindaco di Cerda Giuseppe Ognibene e il curatore del museo Targa Florio Antonino Catanzaro, oltre ad alcuni esperti direttamente dal paese, con uno speciale omaggio alle macchine gloriose della celebre gara sportiva di Cerda, reso dal pilota Salvatore Riolo, unico siciliano tre volte vincitore della Targa Florio. Per l’occasione, domenica sarà esposta al Mercato la Peugeot 208 R5, due volte vincitrice della storica competizione.

Sabato e domenica tutte le botteghe propongono pietanze speciali che celebrano l’ortaggio: dal carciofo in pastella della Friggitoria al panino con speck, primo sale e carciofi della Salumeria, passando per gli spiedini e la salsiccia ai carciofi della Carnezzeria, il tortino scarola, carciofi, alici e pangrattato e la caponata di carciofi e pesce spada della Pescheria. E ancora, le busiate di Tumminia su crema di piselli, gambero e carciofo croccante del Pastificio e la pizza con carciofi del Forno. Spazio poi all’Ortofrutta con proposte variegate che vanno dai carciofi a sfincione al risotto con carciofi, al carciofo alla contadina fino alla tradizionale frittella, oltre a una grigliata di carciofi alla brace e una postazione per la speciale salsiccia al carciofo e gli involtini ai carciofi.

Un prodotto goloso, ma dalle tante proprietà benefiche per l’organismo. Ancora oggi questo ortaggio viene coltivato e raccolto secondo la tradizione, a mano, avvalendosi della manodopera locale, consentendo di mantenere viva la micro-economia del territorio e il naturale ciclo di sostenibilità economica ed ecologica. Lo spinoso palermitano porta con sé la certezza di un prodotto controllato e sicuro, a km zero. I prodotti vengono raccolti e commercializzati freschi e riescono a mantenere tutte le qualità organolettiche e di gusto che lo spinoso palermitano, a differenza di altre varietà, riesce a garantire.

A fare da cornice alla manifestazione sarà la videoproiezione di filmati delle storiche corse automobilistiche della Targa Vincenzo Florio, che primeggia negli annali per essere la gara sportiva attiva nel suo settore più antica di sempre.

Ecco gli appuntamenti musicali della settimana:

4-7-8 aprile, ore 21.00 – in vinile è meglio con dj max - Palco Vineria – L’appuntamento in vinile del Mercato vede salire sul palco dj Max, attento selezionatore di dischi che abbraccia tutte le sfumature della musica a 360°. Capace di personalizzare le sue performance con un groove molto funky, nei suoi dj set spaziando in modo eclettico tra jazz, lounge, funk, revival, fusion, tutto rigorosamente in vinile. Oltre che per la tecnica e per il mixaggio, riesce ad accattivare il pubblico con la sua creatività.

5 aprile, ore 21.00 – lab orchestra di Massimo Minutella- Palco Vineria – Alle 21.00 torna sul palco di Sanlorenzo Mercato Massimo Minutella con la sua Lab Orchestra. Nove musicisti diretti dal maestro Antonio Zarcone trascinano il pubblico in uno spettacolo musicale che è un vero e proprio racconto narrativo. A scandirlo momenti di pura emozione con canzoni dedicate a personaggi siciliani come Rosa Balistreri e a big del mondo della musica leggera italiana come Mia Martini e Fabrizio De Andrè. Due ore piene di musica per una passeggiata musicale cha va dagli anni ’60 ad oggi. Dietro ogni canzone si cela un aneddoto, una storia raccontata con ironia da Massimo Minutella che costruisce così un tessuto narrativo che si dipana lungo tutta la storia della Sicilia, attraverso canzoni che, a loro insaputa, ne sono diventate la colonna sonora.

