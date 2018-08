Dog Show

Al Conca D'Oro sfilata di bellezza dedicata a cani di razza e meticci

Domenica 26 agosto, sarà protagonista al centro commerciale Conca D'Oro il I° Dog Show Conca D'Oro...

Pubblicata il: 25/08/2018

Musetti curiosi, occhi birbanti e code che scodinzolano. Un numeroso esercito di amici a quattro zampe, domenica 26 agosto, sarà protagonista al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea. In programma il I° Dog Show Conca D’Oro. Alle ore 16 ritiro numero di partecipazione, alle ore 18 inizio evento.

Sfilata di bellezza, esibizioni e premiazioni vedranno protagonisti cani di tutte le razze e meticci. Sul tappeto rosso, come delle vere star, cani di piccola e grossa taglia verranno valutati da una giuria di esperti composta da Nino Pepi e Luisa Andreozzi di Dog Show Eventi Sicilia. Per i meticci saranno simpatia e originalità le caratteristiche prese in esame. Per i cani di razza verrà valutata la vicinanza agli standard di appartenenza nelle quattro categorie: babies, juniores, giovani e adulti.

In programma anche prove libere di abilità, che coinvolgeranno il pubblico presente in momenti di puro spettacolo, ed esibizioni di junior handler. L’handler è colui che, per professione, prepara e presenta i cani da show. In questo caso saranno conduttori junior, dai 5 ai 17 anni, a guidare il proprio amico a quattro zampe nella sfilata lungo il ring: posizione eretta, forza espressiva e corretta andatura porteranno i più bravi sul podio.

