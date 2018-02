appuntamenti

Gli eventi di venerdý 23 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 23 febbraio.

L’Associazione Palermoscienza presenta l'undicesima edizione di "Esperienza inSegna", manifestazione scientifica che coinvolge più di 70 scuole di Palermo e provincia, alcuni Dipartimenti dell’UniPa e importanti enti del territorio interessati alle scienze e all'innovazione tecnologica come il CNR, l’INAF e l’INGV. Appuntamento nei locali del Polididattico (Edificio 19) nella Cittadella universitaria in viale delle Scienze, dal 21 febbraio al 1 marzo, con un ricco programma di incontri, eventi e laboratori dedicati al tema "La scienza nel tempo". Agli exhibit scientifici presentati da studenti di ogni ordine e grado che con i loro docenti hanno seguito un percorso didattico specifico, si affiancano una serie azioni volte alla diffusione della Cultura scientifica, tra laboratori interattivi, conferenze, momenti teatrali, visite ai musei e molto altro. Un apprendimento basato sulla curiosità e sul piacere di conoscere conferma che proporre un approccio alla scienza informale e accattivante incontra un grande interesse nel pubblico di ogni età.

La "Festa del Cioccolato" fa tappa a Carini, da giovedì 22 a domenica 25 febbraio, dalle 10 alle 24: quattro giorni tra stand, laboratori, degustazioni e musica in piazza Duomo. Protagonista della festa è l’alta pasticceria legata esclusivamente al cioccolato, con stand che ospitano i principali maestri cioccolatieri italiani e le loro specialità. In programma al mattino anche laboratori didattici per i bambini delle scuole sulla lavorazione, conservazione e scultura del cioccolato.

Tacus organizza, venerdì 23 febbraio alle 18.45, un itinerario dal titolo "Tra simbolismo e massoneria". Un'esclusiva visita guidata a Palazzo Zingone Trabia condotta da Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte, attualmente impegnata nello studio dell'apparato iconografico del palazzo. Attraverso un percorso speculare, metafisico e simbolico, visiteremo le sale del palazzo e l'interno della misteriosa Sala Araba, luogo in cui magia, alchimia ed esoterismo si fondono in unicum suggestivo e ammaliante evocando atmosfere surreali. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.

L'associazione Hombre di Palermo presenta un seminario di due incontri per scoprire le proprietà delle piante a difesa della bellezza e sanità della nostra pelle. Le piante sono nostre amiche, se le conosciamo e se sappiamo usarne correttamente i principi attivi. Guidati da una docente di Scienze, si imparerà ad usare i preziosi doni della Natura, per proteggere la nostra pelle dal freddo, dal sole, dallo smog e dallo stress. Per i corsisti sarà sorteggiato un massaggio gratis, presso un centro estetico e altri regali benessere. Minimo 4 iscritti.

Una nuova ed elegante location di Palermo, nel cuore del centro storico della città, in una affascinante piazzetta: venerdì 23 febbraio l'appuntamento è ai Corrieri. Dalle 20 l'aperitivo servito con tagliere di antipasti vari al tavolo con drink. E dalle 22 spazio alle selezioni musicali a cura di Yasmina Visconti e Nunzio Borino.

