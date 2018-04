Musica all'Orto

Palermo, ''Musica all’Orto'' sei concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

L’iniziativa organizzata dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Sistema Museale di Ateneo, si svolgerà ogni domenica mattina dal 15 aprile al 27 maggio...

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 16/04/2018 - 00:03:17 Letto 317 volte

All'Orto botanico anche quest’anno inizia “Musica all’Orto” sei concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana per scoprire la bellezza della capitale europea del verde subtropicale. L’iniziativa organizzata dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Sistema Museale di Ateneo, si svolgerà ogni domenica mattina dal 15 aprile al 27 maggio tra il Ginnasio, la Fontana del Paride e la Sala Lanza.

“L’Orto botanico e la musica dell’orchestra sinfonica sono un binomio perfetto. Sono quindi ben lieto di potere affermare che queste domeniche musicali si aggiungono alle numerosissime iniziative che nel 2018, anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura, arricchiscono un calendario di incontri, eventi, mostre organizzate dal nostro Ateneo – dice Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo. - Aprire le porte dei nostri musei, delle nostre biblioteche, delle nostre aule è una componente essenziale per raggiungere un fondamentale obiettivo di UniPa, ovvero la diffusione della cultura e della conoscenza in stretta sinergia con il territorio”.

L'Orto botanico dell'Università di Palermo è una tra le più importanti istituzioni accademiche italiane. Considerato un enorme museo all'aperto, vanta oltre duecento anni di attività che gli hanno consentito anche lo studio e la diffusione, in Sicilia, in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo, di innumerevoli specie vegetali, molte originarie delle regioni tropicali e subtropicali. La peculiarità di questo Orto è, oggi, rappresentata dalla grande ricchezza di specie ospitate che ne fanno un luogo ricchissimo di espressioni di flore diverse. Inoltre, l’Orto Botanico fa parte del Centro Servizi Sistema Museale dell'Ateneo palermitano. “I siti del Sistema Museale di Ateneo - spiega Paolo Inglese, Direttore del SiMuA - sono sempre più parte attiva della vita culturale del territorio. Il suo vasto patrimonio archeologico, storico, artistico e scientifico, di grandissimo livello, è ancora maggiormente aperto al pubblico e valorizzato da rassegne di questo tipo, organizzate in collaborazioni con le massime istituzioni culturali cittadine”.

I concerti inizieranno alle ore 11,00. Sarà possibile acquistare il biglietto al costo di 5 euro alla biglietteria dell’Orto botanico (via Lincoln, 2).

